s Montesinos ofrece un acuerdo para impulsar los proyectos de Málaga Montesinos, Bendodo y Armijo, esta mañana. / SUR El cabeza de lista popular comparte acto con Elías Bendodo, quien subraya que los ciudadanos «siempre llaman al PP para arreglar los desastres del PSOE» ANTONIO M. ROMERO Málaga Viernes, 12 abril 2019, 17:09

El PP eligió Nerja como primera parada en el comienzo de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. En la Ciudad del Balcón de Europa, compartieron este viernes un encuentro con empresarios el presidente del partido, Elías Bendodo, el candidato a la Alcaldía, José Alberto Armijo, y el número uno de la candidatura al Congreso por la provincia,Pablo Montesinos. Este último, durante su intervención, insistió en lo que ha sido una de sus propuestas durante la precampaña, el ofrecimiento de un acuerdo al resto de formaciones políticas para impulsar los proyectos pendientes en la provincia.

Uno de ellos es la puesta en marcha de la depuradora de Nerja, que acumula varios años de retraso, y que para Pablo Montesinos «urge ya» su entrada en funcionamiento. Asimismo, en clave local, se comprometió a trabajar desde el Congreso para impulsar los paseos marítimos de esta ciudad que es «corazón del turismo de Málaga».

En un escenario de fragmentación del voto del centro-derecha, Elías Bendodo reclamó un amplio respaldo ciudadano en las urnas al PP y su candidato a La Moncloa, Pablo Casado, para hacer frente a la situación de desaceleración económica a la que apuntan organismos oficiales y porque los populares, según subrayó, saben gestionar la economía y el empleo.

«Los ciudadanos siempre llaman al PP para arreglar los desastres del PSOE. Primero fue Aznar para arreglar lo de Felipe González; luego Rajoy para afrontar lo dejado por Rodríguez Zapatero; y ahora es la tercera llamada», afirmó Bendodo.

El presidente de los populares avanzó que si el PP gobierna tras el 28 de abril trabajará de nuevo para crear empleo, apostar por las empresas y los autónomos, por las industrias, el turismo y la agricultura. Asimismo, el también consejero de la Presidencia de la Junta avanzó que un Gobierno de Casado aplicará una bajada de impuestos a nivel nacional como ya está haciendo el ejecutivo de Juanma Moreno en Andalucía. «Los socialistas decían que no podíamos hacerlo, que si no, no podríamos mejorar los servicios sociales; se retrataron porque ellos no saben hacerlo pero nosotros sí», proclamó el dirigente popular.