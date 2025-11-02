Mito frente a realidad

El mito de la paz frente a la realidad de la guerra. Ese es su contundente mensaje: el musical estrenado el jueves en el Teatro ... del Soho Caixabank posiblemente sea lo mejor que nunca se haya visto en Málaga. La afirmación no es arriesgada, sino tan real como para afirmarlo. Nada más había que ver al público entusiasmado aclamando a la compañía del teatro que puso en escena 'Godspell' bajo la dirección de Antonio Banderas, un verdadero espectáculo. «Me duelen las manos de aplaudir», manifestaba ayer monseñor José Antonio Satué, nuevo titular de la diócesis, quien junto al obispo emérito, monseñor Jesús Catalá, y el delegado diocesano de Medios de Comunicación, Rafael Pérez Pallarés, asistió a la puesta de largo de la nueva producción del gran actor y director malagueño desde la fila 2. En primera fila, el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, no menos entusiasmados por lo visto.

Hay que ser muy independiente y muy valiente para hacer el Godspell que ha creado Banderas. Es una obra clara, nada difusa como otras versiones donde no pocos hacían lo posible por no difundir el mensaje que se transmite en la obra. Banderas es cofrade (por tanto católico) y se nota, porque ha sido fiel transmisor del espíritu de Stephen Schwartz, quien en 1971 escribió un musical basado en la vida y enseñanzas de Jesucristo y recreando el Evangelio de San Mateo. Además de ello, Banderas le da sesgos propios: toques de flamenco, copla (ese homenaje a Antonio Molina, que iba con sus padres al Pascualini, donde hoy está su teatro en calle Córdoba), rock, jazz o gospel; introduce diálogos actuales, con raíces malagueñas (cuando Jesús pide a sus compañeros de escena que completen las bienaventuranzas: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos...», a lo que su interpelante contesta «...son de la Misericordia»), o el Lázaro que eligen los actores al azar entre el público (en el estreno Pablo Gonzalo, que jura no sabía nada...), o su magnífica puesta es escena cuidando los detalles mínimos (Jesús lleva una camiseta con el símbolo de Supermán), y su claridad, repito, en el mensaje: amaos los unos a los otros, simple y difícil. A lo largo del tiempo hemos visto 'Godspell' en versiones 'adaptadas' con un mensaje a propósito muy difuso, como quien se avergonzaba del mensaje que se quería transmitir o la fuente en la que se inspiraba -San Mateo-, o bien (muchas) adaptaciones de grupos teatrales más parecidos a niños de colegio representando una obra para su viaje de estudios, pero no con el objetivo que buscaba en su musical quien lo escribió hace casi 60 años, quizás por ese absurdo complejo de inferioridad que nuestra cultura occidental y cristiana ha tenido a lo largo de las últimas décadas, y que ahora parece que ha reventado: hasta en los telediarios es noticia «la nueva mirada a lo espiritual entre la juventud», y se cita a 'Los Domingos' y la canción y puesta en escena de Rosalía...

En definitiva, sensacional el Godspell que se representa en el Soho de la mano de Antonio Banderas, que una vez más demuestra lo que es un genio tocado por la varita divina (que cada uno elija la que quiera o en la que crea) que ha tenido en sus primeras funciones la gran acogida que merece. Por cierto, ya que hablamos del estreno, significativo tuit (bueno, X) el que escribió el obispo Satué: «Me ha gustado tanto (Godspell), que tengo la tentación de decir que es herética, para que vaya (a verla) todo el mundo». Piensen, piensen...

El elenco, a un nivel representativo y de voz de altura, destacando Juanra Bonet (Jesús), José María Pou (Juan/Judas), el ya veterano pese a su juventud Aaron Cobos (Aaron), y Paula Díaz (Paula), aunque todos rayan a gran altura. Y al final, el gesto, el homenaje a todos, comenzando por Banderas, a Angy Fernández, que iba a ser una de las protagonistas del musical, y que en los ensayos se rompió una rodilla. Su actuación, entre muletas, fue grandiosa, Y la gente disfrutó como pocas veces. Han sido muy buenos (algunos fantásticos) los musicales que el Soho nos ha traído a Málaga y a Andalucía, pero como 'Godspell', ninguno; pocas veces casi dos horas y media de musical se hacen tan llevaderos como el que hasta enero se puede disfrutar en Málaga. Estamos de suerte.

La concejala Mariana Pineda con la familia Pino tras ver 'Pablito y el Caratorta

Y de estreno a estreno, pero que nadie vea comparaciones, siempre odiosas. La compañía de títeres de la Familia Pino estrenó en el salón de actos de la Casa Natal de Picasso el cuento para guiñoles 'Pablito y el Caratorta', con un gran éxito de público. Organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento con motivo del aniversario del nacimiento de Pablo Picasso, la genial puesta en escena de Antonio, Miguel Pino y Tina fue magnífica, con unas pegadizas canciones que hicieron las delicias de grandes y mayores. Pablito, Peneque y el malvado Caratorta fueron los protagonistas en varias sesiones que hizo que el espacio donde se representaba se quedara pequeño. A una de las funciones asistió la concejala Mariana Pineda, quien también disfrutó con su familia. Un acierto reiterar una y otra vez el origen de Picasso, entre otras cosas porque los 'enanos' se merecen cosas como estas, porque el arbolito, desde pequeñito...

'Cultura en vena' es un bello proyecto que por toda España intenta hacer más llevadera la estancia de las personas en los hospitales. Con música y simpatía, los voluntarios de esta organización amenizan la espera de los pacientes en las consultas y llenan de agradables melodías las zonas donde se puede hacer en hospitales y ambulatorios. Diego Lara se encarga de pasear con su guitarra a cuestas y sus composiciones, algunas como 'Soy de Málaga' dignas de tener un gran éxito por sus sensibilidad, y de esta manera pasa unas cuantas horas en el Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM), conocido a diestro y siniestro por Carlos Haya. La verdad es que los pacientes que esperaban en Hematología y Nefrología del referido centro hospitalario se vieron sorprendidos y encantados con la música de Diego, que además derrocha humanidad y simpatía por todos los poros de su cuerpo. Diego Lara suele cantar por diversas zonas y lugares de Málaga, y busca hacerse un hueco en el difícil camino de la música, aunque tiene mucha clase y muchas ganas, y eso es importante para triunfar en cualquier ámbito de la vida. Una buena iniciativa de Carlos Haya, que cada día intenta acercarse más a los pacientes, tanto externos como internos, que nunca viene mal. H de hospital y de humanidad...

Terminamos con la alegría de que una seguidora de estos Horizontes como es María Victoria Atencia haya sido premiada con el Nacional de las Letras. Una grandísima poeta que hace, además, y no lo oculta, poesía cristiana. Es para que esté feliz, como lo estamos todos los que además de su obra conocemos a quien es una gran señora.