Antonio Banderas charla con los obispos Satué y Catalá en el Teatro del Soho Caixabank el jueves por la noche.:: R. PÉREZ
HORIZONTES CERCANOS

Mito frente a realidad

Antonio Banderas hace un 'Godspell' valiente y sincero que responde al libreto original (1971) y cautiva a un público entregado.-El mensaje en las redes sociales del obispo Satué, al que todavía le duelen las manos «de aplaudir».-Pablito y el Caratorta de las marionetas de la familia Pino consigue un gran éxito en la Casa Natal de Picasso.-'Cultura en vena' para hacer más llevaderas las esperas en el HRUM...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El mito de la paz frente a la realidad de la guerra. Ese es su contundente mensaje: el musical estrenado el jueves en el Teatro ... del Soho Caixabank posiblemente sea lo mejor que nunca se haya visto en Málaga. La afirmación no es arriesgada, sino tan real como para afirmarlo. Nada más había que ver al público entusiasmado aclamando a la compañía del teatro que puso en escena 'Godspell' bajo la dirección de Antonio Banderas, un verdadero espectáculo. «Me duelen las manos de aplaudir», manifestaba ayer monseñor José Antonio Satué, nuevo titular de la diócesis, quien junto al obispo emérito, monseñor Jesús Catalá, y el delegado diocesano de Medios de Comunicación, Rafael Pérez Pallarés, asistió a la puesta de largo de la nueva producción del gran actor y director malagueño desde la fila 2. En primera fila, el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, no menos entusiasmados por lo visto.

