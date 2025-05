La mitad de los enfermos de asma no sigue el tratamiento

El 6 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, una cita que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha aprovechado para ... celebrar unas jornadas con pacientes, familiares y el concurso de la Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga (ALERMA) y los profesionales del Servicio de Neumología. El evento ha servido a la responsable de la Unidad de Asma del centro, Alicia Padilla, para recalcar la importancia de seguir el tratamiento prescrito por los médicos, ya que el 50% de los pacientes no están controlados.

«El 50% de los pacientes con asma no están controlados, a pesar de los grandes tratamientos que tenemos, inhaladores o biológicos, por eso debemos de concienciar a los pacientes sobre la importancia de tomar el tratamiento, hay muchos pacientes con asma que están diagnosticados, que tienen prescritos sus inhaladores y no se los toman porque ellos piensan que están bien. La prevención es fundamental y es muy importante seguir las recomendaciones de su médico», reflexiona la doctora Padilla, quien también ha alertado sobre las consecuencias de no tomarse en serio esta enfermedad: «Primero mala calidad de vida, aumento de síntomas, van más a urgencias, ingresan más, toman más corticoide oral, y tienen una mayor mortalidad. Nunca hablamos de la mortalidad del asma, pero los pacientes con asma pueden morir de una crisis de broncoespasmo si no están bien tratados. Es muy importante tratar bien a estos pacientes».

La doctora Padilla ha indicado, además, que este día «trata de dar visibilidad a la enfermedad y voz a los pacientes, el asma es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente en Andalucía, hay muchos pacientes que están en tratamiento, es fundamental que ellos conozcan cuál es su enfermedad, que tengan acceso a nosotros, a las pruebas diagnósticas y al tratamiento: en Andalucía, en España y en el Hospital Clínico, los enfermos tienen acceso a cualquier tratamiento tanto inhalado como biológico: eso no se puede decir de cualquier otro sitio».

Además, la enfermedad va en aumento, un crecimiento que, normalmente, «está relacionado con la contaminación ambiental y las alergias respiratorias». La doctora Padilla ha destacado que el asma puede presentarse a cualquier edad, no sólo en niños. «No es raro diagnosticar el asma en adultos. Es una enfermedad inflamatoria y el antiinflamatorio es un corticoide es inhalado».

Asimismo, ha declarado que necesita tratamiento de por vida. Los principales síntomas son ahogo, tos, dolor y pitidos en el pecho, «síntomas muy parecidos a otras enfermedades respiratorias: el objetivo del tratamiento es que el paciente no tenga síntomas». En el país mueren unos mil pacientes de asma al año, pero cuando no existía el tratamiento la mortalidad era muy superior. «El inhalador salva vidas».

En este orden de cosas, ha recordado que hay un 7,7% de casos en España que son calificados de asma grave. El corticoide oral, que se toma cuando no se ha controlado la enfermedad de forma conveniente, posee muchos efectos secundarios como la diabetes, la hipertensión y la osteoporosis, ha agregado.

El director gerente del Hospital Clínico, Jesús Fernández Galán, ha destacado que «el Servicio de Neumología atiende a 1.200 pacientes con asma grave, en los últimos meses hemos ampliado la cobertura de estos pacientes con dos consultas, una en el Hospital Valle del Guadalhorce y otra en Benalmádena».

Jesús de la Hera, un enfermo de asma de 61 años, ha contado su historia: «Me diagnosticaron hace dos años, con 59, yo estaba por ahí con mis síntomas pero sin saber que era asmático, tenía mis crisis pero las solventábamos de aquella manera. Ahora he mejorado con el tratamiento que me han dado. Hay que tomarlo todo el año. Yo, en un principio, pensaba que tenía que ver con la alergia, en primavera me apretaba y no podía respirar». «Yo lo relaciono con la alergia y el estornudo, que es molesto, pero cuando se tiene que concentrar uno en respirar va mal la cosa», ha concluido.