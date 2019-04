Francisco Martínez: «Es milagroso que el talento fructifique en condiciones tan extremas» Francisco Martínez dirige el Conservatorio Superior de Málaga desde 2012. / SUR Educación ha estado al corriente de todas las deficiencias, tanto en las infraestructuras como las que afectan al material, asegura el director del Conservatorio Superior de Málaga FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 4 abril 2019, 00:50

Llegó a la dirección del Conservatorio Superior de Música en el peor momento, en julio de 2012, cuando la crisis y los recortes frenaron todo tipo de inversiones. El centro solo ha contado en estos últimos años de la partida presupuestaria ordinaria, y desapareció la extraordinaria que les permitía realizar inversiones. El edificio que ocupa el Superior de Málaga tiene casi 50 años y no reúne las mínimas condiciones para impartir la docencia.

–Profesores y alumnos se han unido para denunciar las graves deficiencias del centro, ¿cómo se ha llegado a esta situación?

–En los últimos años no hemos tenido presupuesto para inversiones, solo hemos contado con el ordinario. Así que, por ejemplo, no hemos podido comprar nuevos instrumentos ni reponer los que se van estropeando. Y además tenemos el problema del edificio, próximo a cumplir 50 años, con problemas en las instalaciones eléctricas o de fontanería, puertas y ventanas que no cierran adecuadamente, goteras en la sala de conciertos o aulas que no podemos insonorizar.

–El martes se incorporó un profesor, de batería-jazz, ¿hasta ahora los alumnos no han tenido estas clases?

–Sí, ha sido la última incorporación. Pero desde mayo del año pasado estaba solicitado este profesor. Es una asignatura optativa, y, efectivamente, estos alumnos no han tenido clases hasta ahora.

–¿Es frecuente esta falta de profesores durante el curso?

–Bueno, este ha sido un caso extremo, ha sido la última incorporación, aunque hemos tenido profesores que se han incorporado en febrero y marzo, porque la Consejería tiene dificultades para encontrar a estos especialistas.

–¿Se sienten abandonados por parte de la administración?

–En estos últimos años hemos realizado multitud de peticiones. Habremos presentado unos 30 escritos a la Delegación informando de todas estas deficiencias. Por ejemplo, de las goteras en la sala Falla, nuestra sala de conciertos. Vinieron los técnicos, realizaron un informe y ahí quedó el tema. Todos los años enviamos nuestra petición de material, solo viento y percusión suma varias decenas de miles de euros. Pero parece que las necesidades y los centros son muchos, y no nos llegan esas inversiones.

–Hemos podido ver instrumentos rotos, como los bongos, o los tubos del campanólogo sujetos con nudos de plástico, ¿cómo puede suceder esto en un conservatorio superior?

–Pues por la falta de presupuestos. No tenemos más remedio que salir adelante con la buena voluntad de todos, de alumnos y de profesores.

Galería. Así son las carencias en el Conservatorio Superior de Música / Salvador Salas

–El centro imparte la especialidad de arpa, y no disponen de arpa sinfónica, ¿es así?

–Bueno, tenemos un arpa, pero no es el arpa sinfónica, es un instrumento de menor tamaño y envergadura. Es como si un estudiante de Biología no dispusiera de un microscopio.

–En estas condiciones, ¿cómo es posible que salgan tantos grandes talentos como ha dado este centro?

–Tenemos un entorno muy rico, pero sí que resulta milagroso que este talento fructifique en unas condiciones tan extremas. También hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad mucho más abierta, que los estudiantes viajan, hay una gran movilidad, y estos contactos y apertura con el exterior hace que el alumnado pueda volar y se le abran otros horizontes. Y, por supuesto, el trabajo y la entrega de los profesores consiguen sacar lo mejor de los alumnos.

–De los cinco conservatorios superiores de Andalucía, ¿el de Málaga es el que reúne peores condiciones?

–No quiero entrar en comparaciones, pero sí creo que los recursos se deberían repartir de una manera más equitativa.

–Ustedes vienen demandando su integración en la universidad, ¿cambiaría esto mucho la situación?

–Nuestros problemas no son solo de recursos, también tiene su origen en una incorrecta ubicación de unas enseñanzas que entendemos son superiores. En la universidad, la dinámica, los procedimientos y los recursos serían muy distintos; no se permitiría una formación universitaria con la carencia de recursos básicos como los que estamos padeciendo.