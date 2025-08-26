El metro supera los 365.000 viajeros transportados en el operativo especial de feria

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha registrado 367.503 viajeros durante los diez días de la Feria de Málaga. Los ... datos reflejan una consolidación del uso del suburbano, a pesar de experimentar un leve descenso sobre las cifras récord alcanzadas la pasada edición, que representa un 2,7% menos.

La jornada con más desplazamientos fue el viernes 15 de agosto, coincidiendo con la noche de los Fuegos, en la que se transportaron 48.134 viajeros, ha indicado la Junta. Esta cifra, inferior a la del año anterior, se atribuye a que en 2025 ha coincidido con el día festivo, afectando al patrón habitual de desplazamientos.

De hecho, salvo el dato de esta primera jornada, la demanda del resto de días de feria ha sido prácticamente idéntica a la del pasado año. A este primer día de Feria le sigue, en términos volumen de pasajeros, el miércoles 20 de agosto, con 43.166 usuarios.

Durante toda la semana, las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina concentraron la mayor afluencia, dado su papel estratégico en el acceso al centro histórico, han precisado.

En 2024, metro de Málaga alcanzó los 377.769 usuarios en Feria, estableciendo un récord absoluto. La cifra de 2025 representa un leve descenso de 10.266 viajeros, aunque ha registrado un volumen mayor que en 2023, primera Feria en la que el suburbano operó hasta la estación Atarazanas en la Alameda Principal (337.273).

La comparativa trianual evidencia una estabilización de la demanda desde que, en 2023, el metro extendiera su servicio hasta el centro con las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas, una vez concluidas las obras de dicha prolongación por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Este cambio estructural ha supuesto un salto cuantitativo en la utilización del suburbano durante eventos masivos, y los datos de 2025 «confirman su consolidación», según han destacado. Metro de Málaga reforzó su operativo durante la feria con una ampliación de los horarios hasta la 01.30 de la madrugada y un aumento de la frecuencia.