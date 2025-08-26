Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El metro supera los 365.000 viajeros transportados en el operativo especial de feria

Se consolida como «la mejor opción para acceder al Centro», con un leve descenso de viajeros

SUR

málagA.

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha registrado 367.503 viajeros durante los diez días de la Feria de Málaga. Los ... datos reflejan una consolidación del uso del suburbano, a pesar de experimentar un leve descenso sobre las cifras récord alcanzadas la pasada edición, que representa un 2,7% menos.

