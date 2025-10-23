El 35% de los menores vive en hogares en riesgo de pobreza en Málaga

El 35% de los menores viven en hogares en riesgo de pobreza en Málaga. ¿Qué significa esto? De acuerdo con los estándares internacionales, una familia ... se encuentra en riesgo de pobreza económica si dispone de ingresos por debajo del 60% de la mediana de los hogares del territorio en que se encuentre. La mediana no es la media. La mediana resulta de conocer todas las rentas de todos los hogares y de saber qué cantidad se coloca justo en el centro de la distribución, es decir, en la posición que tiene tantas familias por delante como por debajo. La mediana de los ingresos en España se sitúa en los 19.250 euros, de acuerdo con los últimos datos publicados esta semana por el INE correspondientes al ejercicio 2023. De manera que para considerarse un hogar en riesgo de pobreza económica hay que residir en un hogar con una renta por debajo del 60% de esa cifra, es decir, con recursos por debajo de los 11.550 euros.

Si bien algo más de tres de cada diez menores en la provincia vive en hogares con bajos ingresos, hay muchos territorios en los que las cifras son peores. Por ejemplo, en Ceuta y Melilla, alrededor del 47% de los menores de 18 años viven en hogares en riesgo de pobreza. Y a continuación se colocan otras provincias andaluzas, Almería, Jaén y Granada, donde el 43,4%, el 40,3% y el 39,9% de los chavales residen en un entorno de carestía económica, por este orden. Con cifras parecidas a la última se sitúan Alicante o Ávila. En el conjunto de Andalucía, los menores en hogares pobres son casi el 37%.

En el otro extremo se sitúan Guipúzcoa y Vizcaya, las dos únicas provincias en las que la tasa de pobreza infantil se ubica por debajo del 20%.

En todo caso, Málaga se encuentra entre las provincias en las que la proporción de menores que residen en familias de bajos recursos se ha reducido en el último lustro: en el año 2018 la cifra ascendía al 36,2%. Aunque la provincia costasoleña aún tiene ratios de pobreza peores que la media española, donde de acuerdo con las últimas cifras ronda el 29,2%.

16.450 euros es la renta mediana por unidad de consumo en Málaga, una cifra que se encuentra por debajo de los 19.250 en que se sitúa en el conjunto de España, lo que explica la mayor incidencia de la pobreza en la provincia

Esta mayor tasa de pobreza infantil en Málaga se explica porque la renta mediana malagueña se encuentra por debajo de la española: los 19.250 euros del conjunto del país comparan con los 16.450 euros de Málaga.

Hay otro indicador que también se utiliza como estándar a nivel internacional, la pobreza severa, que se corresponde con hogares que cuentan con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana, es decir, con menos de 7.700 euros al año. En esa situación se encuentran el 17,5% -hace un lustro superaba el 20%- de los menores de Málaga, cifra que contrasta con porcentajes en el entorno del 25% en Ceuta y Melilla y por encima del 20% también en Alicante y Almería. Pero de nuevo, los mejores registros corresponden a Guipúzcoa y Vizcaya, con un 6,5% y un 8,3%, respectivamente. En el conjunto de España un 14% de los menores viven en hogares en situación de pobreza severa.

Menor incidencia de la pobreza en los hogares de mayores

¿Qué ocurre en otras franjas de edad? La pobreza económica tiene menor incidencia entre las personas de 65 y más años de la provincia: en hogares con recursos anuales por debajo de los 11.550 euros se encuentran el 21,8% de los mayores, mientras que en situación de pobreza severa (viven con menos de 7.700 euros al año con datos de 2023) están el 7,9%. Son cifras, de todas maneras, que empeoran los de la media nacional, que se sitúan en el 15,8% y en el 4,2%, respectivamente.

Entre las personas de entre 18 y 64 años, el 27,1% viven en hogares con recursos por debajo del 60% de la renta mediana, es decir, en riesgo de pobreza, mientras que la pobreza severa alcanza al 13,6%. Se trata de cifras peores también que la media española, donde el 21% de la población en edad de trabajar vive en hogares con recursos por debajo de los 11.550 euros, mientras que el 10% forma parte de unidades de consumo con ingresos por debajo del 40% de la mediana, es decir, de los citados 7.700 euros.