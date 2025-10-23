Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 35% de los menores vive en hogares en riesgo de pobreza en Málaga

Son niños y adolescentes que forman parte de familias cuyos recursos anuales se sitúan por debajo de los 11.550 euros

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:21

Comenta

El 35% de los menores viven en hogares en riesgo de pobreza en Málaga. ¿Qué significa esto? De acuerdo con los estándares internacionales, una familia ... se encuentra en riesgo de pobreza económica si dispone de ingresos por debajo del 60% de la mediana de los hogares del territorio en que se encuentre. La mediana no es la media. La mediana resulta de conocer todas las rentas de todos los hogares y de saber qué cantidad se coloca justo en el centro de la distribución, es decir, en la posición que tiene tantas familias por delante como por debajo. La mediana de los ingresos en España se sitúa en los 19.250 euros, de acuerdo con los últimos datos publicados esta semana por el INE correspondientes al ejercicio 2023. De manera que para considerarse un hogar en riesgo de pobreza económica hay que residir en un hogar con una renta por debajo del 60% de esa cifra, es decir, con recursos por debajo de los 11.550 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 35% de los menores vive en hogares en riesgo de pobreza en Málaga

El 35% de los menores vive en hogares en riesgo de pobreza en Málaga