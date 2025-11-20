Medio siglo de demografía malagueña: diez años más de esperanza de vida

Son días en los que en España se echa la vista atrás. Se hace balance. Se analiza cómo ha avanzado la sociedad y cómo se ... ha modernizado después de quitarse el lastre de una dictadura que tuvo paralizado al país durante cuatro décadas. Los datos que ha hecho públicos este miércoles el Instituto Nacional de Estadística permiten evaluar cómo ha cambiado la demografía española -y malagueña- desde que en 1975 el dictador Francisco Franco murió y fue posible comenzar a pensar en la recuperación de la democracia, en consolidarla después del serio traspié y amenaza de vuelta atrás que supuso el golpe de Estado de 1981 y de ir progresando hasta convertirse el país en una de las referencias a nivel internacional y ejemplo para muchas de las jóvenes democracias que han ido construyéndose desde entonces, tanto en América Latina como en el este de Europa.

Para empezar, ahora en Málaga se viven más años. En el año 1975, la esperanza de vida al nacer se limitaba a los 71,90 años, de media. Ahora, en 2024, de acuerdo con los últimos indicadores demográficos básicos que ha dado a conocer el INE este miércoles, alcanza los 83,07 años. Los malagueños hace medio siglo apenas tenían una esperanza de vida de 68,78 años, mientras que para las malagueñas alcanzaba los 75 años. Ahora, unos y otras nacen con una expectativa de vida de más de 80 años y de más de 85, respectivamente. Se ha ganado más de una década de esperanza de vida al nacer.

Hay otro indicador que mide cuántos años se pueden vivir una vez cumplidos los 65 años. En 1975 eran sólo 14,21 años y en el año 2024, más de 21 años. Las mujeres, una vez cumplidos los 65 años, pueden aspirar a vivir 22,67 años más, de media (cincuenta años atrás eran sólo 15,70 años); y para los hombres la cifra ahora es de 22,67 años, cuando en 1975 era de 15,70 años.

La demografía española ha progresado de esta manera con esta mejora de la esperanza de vida al nacer. Y se ha adaptado rápidamente al comportamiento de la natalidad de los países más avanzados, para adelantarlos, puesto que lleva años, casi décadas, como uno de los países con más baja natalidad del mundo medida en términos de número de hijos por mujer. Otra métrica, la tasa bruta de natalidad, informa de cosa semejante. En el año 1975, se producían 20,60 nacimientos por cada mil habitantes, una cifra que ha bajado en 2024 hasta un mínimo histórico de 6,57 nacimientos. La de la provincia es una referencia que se encuentra en el ecuador de una tabla estatal que encabeza Almería con sus 8,59 nacimientos por cada mil habitantes y en la que Ourense está en el furgón de cola con una tasa de 4,15 por mil.

Otra estadística publicada también este miércoles por el INE da nuevos indicios (ya los daba en meses anteriores) de que la natalidad puede estar tocando fondo en la provincia: en los nueve primeros meses del año, nacieron 8.779 bebés en Málaga, levemente por encima de los 8.653 de las mismas fechas del ejercicio anterior.

Mayor esperanza de vida, mayor longevidad, junto con una evolución a la baja de la natalidad llevan a que la edad media de los malagueños se haya incrementado en los últimos cincuenta años. Hace medio siglo, la edad promedio en la provincia apenas superaba los 31 años, mientras que ahora se encuentra en los 43,26 años, un máximo histórico. De todas maneras, es una rúbrica en la que se encuentra por debajo de la media española, que es algo más de un año más vieja: la edad promedio en el país es de 44,37 años. Los más juveniles de España son los almerienses (41,16 años), que son también los que presentan datos de nacimientos más generosos. Las provincias más envejecidas son, sin embargo, Zamora y Ourense, donde el promedio de la población ha superado los 51 años de edad.

La tasa de mortalidad bruta, es decir, el número de defunciones por cada mil habitantes presenta una estabilidad mayor que los indicadores anteriores. Porque en el año 1975 se producían 8,33 fallecimientos por mil, frente a los 7,73 del ejercicio 2024. Esto significa que España, para el final de la dictadura, ya había completado la transición demográfica en lo que se refiere a la mejora de las cifras de mortalidad. De hecho, en los años de la pandemia, en 2020, 2021 y 2022 la tasa de defunciones se colocó por encima de los niveles de 1975. El peor año de éstos fue 2021, con 8,63 fallecimientos por cada mil habitantes en la provincia de Málaga.

Del contraste entre las tasas brutas de natalidad y mortalidad se puede extraer otra conclusión sobre la evolución de la demografía malagueña en los últimos cincuenta años. En el año 1975, los 20,60 nacimientos que se producían en la provincia por cada mil habitantes batían, y con creces, a los 8,33 fallecimientos. En el último año del que hay datos, 2024, los 6,57 nacimientos comparan con las 7,73 defunciones.