Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas paseando por el Palmeral. Migue Fernández

Medio siglo de demografía malagueña: diez años más de esperanza de vida

La natalidad ha bajado a la mitad, las tasas de mortalidad se han mantenido y la edad media de la población ha subido desde los 30 hasta superar los 43 años

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

Son días en los que en España se echa la vista atrás. Se hace balance. Se analiza cómo ha avanzado la sociedad y cómo se ... ha modernizado después de quitarse el lastre de una dictadura que tuvo paralizado al país durante cuatro décadas. Los datos que ha hecho públicos este miércoles el Instituto Nacional de Estadística permiten evaluar cómo ha cambiado la demografía española -y malagueña- desde que en 1975 el dictador Francisco Franco murió y fue posible comenzar a pensar en la recuperación de la democracia, en consolidarla después del serio traspié y amenaza de vuelta atrás que supuso el golpe de Estado de 1981 y de ir progresando hasta convertirse el país en una de las referencias a nivel internacional y ejemplo para muchas de las jóvenes democracias que han ido construyéndose desde entonces, tanto en América Latina como en el este de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  9. 9 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Medio siglo de demografía malagueña: diez años más de esperanza de vida

Medio siglo de demografía malagueña: diez años más de esperanza de vida