¿Estás preparado para vivir en el país más longevo del mundo? Con esta pregunta comenzó en Málaga una nueva edición del WeLife Tour, la ... plataforma de estilo de vida saludable, consciente y sostenible de Vocento y SUR en el que expertos de distintas áreas ofrecieron herramientas reales -sin artificios ni «postureos»- para cultivar un bienestar sostenible.

WeLife Tour contó con ASISA y Cantabria Labs como Main Partners, además de la colaboración de Gold Collagen, Unicskin, Avilés Digital Dental Clinic y HLA, que contribuyeron a configurar una mañana de actividad física, divulgación sanitaria y espacios de introspección.

Una buena mañana de sábado es aquella que empieza con movimiento, por lo que la primera actividad fue una clase de yoga dirigida por Patricia Lamela, también escritora del libro 'Diario de un Unicornio'. «¿Tenéis ganas de moveros?», preguntó a un público formado por mujeres de entre 30 y 60 años. Muchas de ellas ansiaban un paréntesis en medio de su rutina.

Su clase fue un aterrizaje suave, sin mantras impostados ni exigencias, solo respiración, presencia y estiramientos que parecían ajustar también las ideas. Las risas surgieron cuando alguna postura desafiaba la coordinación: «No vamos a ir al Circo del Sol. Lo importante es escuchar al cuerpo, la esterilla es una escuela donde puedes descubrir los límites de uno mismo para después saber ponerlos en práctica en la realidad».

«La mayoría no muere de un infarto, muere de sus hábitos». Así de contundente sonaba el cardiólogo Aurelio Rojas, del Hospital Regional Universitario de Málaga. Recalcó que el sedentarismo es tan perjudicial como fumar y que el estrés crónico actúa como un enemigo silencioso para el sistema cardiovascular.

Desde ASISA, director de Marca, Publicidad y Patrocinio, Carlos Eiroa, señala que la aseguradora y WeLife comparten una misma visión: promover la salud desde la prevención y los hábitos saludables. Destaca que el bienestar no se limita a curar enfermedades, sino a acompañar a cada individuo en todas las etapas de su vida, fomentando una cultura de autocuidado y responsabilidad propia sobre la salud.

Ampliar La 'Welcome Bag' que recibieron los asistentes de WeLife Tour. Ñito Salas

La filosofía de Pepe Imaz, entrenador mental de Djokovic, caló entre los asistentes desde el segundo uno en el que cruzó la sala y buscó una silla para sentarse. Sus movimientos fueron lentos y pausados. Como si el estrés no tuviera cabida en él. Aspira a una vida agradecida y en armonía consigo mismo y los demás. Inició su ponencia con una meditación en la que logró transmitir su estado de calma a cada una de las personas presentes. «La vida se parece a un partido de tenis: el ir y venir de las penas, las frustraciones y las alegrías». Imaz indagó en el error como maestro y en ser agradecidos. Una mentalidad basada en el respeto a uno mismo y la aceptación personal.

El cierre del bloque lo protagonizó la ginecóloga Natalia Gennaro, directora de la primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica de Suelo Pélvico del Hospital HLA Universitario Moncloa. Aseguró que España se encamina a ser el país más longevo del mundo gracias a los avances médicos y de hábitos preventivos.

Pero advirtió: vivir muchos años no basta. La clave es «morir viejos lo más jóvenes posible», es decir, llegar a edades avanzadas con buena salud, movilidad y bienestar emocional. Para ello, defendió cuatro pilares: alimentación de calidad, descanso reparador, vida activa y relaciones sociales sólidas.

La jornada terminó con una sesión de respiración y meditación guiada nuevamente por Patricia Lamela, que permitió a las asistentes cerrar el día en un estado de serenidad compartida. Algunas asistentes como Conchi o Marta comentaban a la salida que hacía falta un espacio así, un lugar donde parar, escuchar y aprender con la ayuda de expertos.

WeLife Tour se despidió de Málaga hasta su próxima edición, dejando tras de sí una mañana en la que cuerpo, mente y ciencia convivieron para arrojar claridad a este 'mundillo' donde la sobreinformación juega en nuestra contra.