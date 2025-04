Marcelo Rosado, nuevo director dela ONCE en Málaga

El Consejo General de la ONCE ha nombrado este miércoles 30 de abril a Marcelo Rosado, hasta ahora jefe de Servicios Sociales de la ONCE ... en Málaga, como nuevo director de la Organización en la provincia, en sustitución de José Miguel Luque, que se jubila después de una década al frente de la organización en Málaga.

A propuesta del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y con el respaldo del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, el Consejo General, máximo órgano de gobierno de la ONCE, ha designado a Marcelo Rosado como nuevo director de la Organización en Málaga, que es la segunda provincia andaluza por número de afiliados, trabajadores y vendedores.

Marcelo Rosado (Ronda, Málaga, 1978) es afiliado a la ONCE desde 1984. Tenía seis años, cuando se quedó ciego debido a un desprendimiento de retina y una hemorragia interna en el ojo como consecuencia de la enfermedad de Coasts, una enfermedad rara que afecta a la retina. Comenzó su trayectoria laboral en la ONCE como vendedor en la capital malagueña, ha sido jefe de la unidad de Planificación Comercial en Málaga de 2003 a 2005, director en Ronda desde ese año hasta 2007, jefe del departamento de Servicios Sociales en Almería hasta 2011, y desde ese año es el jefe de ese área en Málaga.

Rosado es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga y máster de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Administración de Empresas de Madrid. Tiene también un importante currículo deportivo como jugador de fútbol para ciegos. Ha participado en cuatro Juegos Paralímpicos, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y fue medalla de bronce en Grecia y Reino Unido, además de sumar un medallero notable en campeonatos de ámbito nacional e internacional.

Málaga, corazón de Andalucía

El nuevo director asume esta nueva etapa «consciente de la gran responsabilidad que supone -afirma-, pero con la ilusión de afrontar un nuevo reto en mi carrera profesional y con el convencimiento de que junto a este gran equipo que José Miguel deja como gran herencia, lograremos que Málaga sea el corazón de la ONCE en Andalucía». Rosado confía en que «con trabajo, humildad, sentido de la responsabilidad y entusiasmo», la ONCE de Málaga siga creciendo con objetivos muy concretos en el horizonte; «Incrementar los puestos de trabajo para personas con discapacidad, mejorar los ingresos para seguir transformando la vida de los afiliados que más nos necesitan mediante nuestros servicios sociales, captar e impulsar el talento de nuestra gente y proyectar la imagen del Grupo Social ONCE al conjunto de la sociedad «poniendo siempre el énfasis en las personas que formamos parte del mayor proyecto social de personas con discapacidad del mundo».

Por su parte, el director saliente asegura sentirse «orgulloso, pleno y profundamente agradecido» por el trabajo realizado en los cerca de 40 años de servicio en la ONCE y especialmente en esta última década. Luque cree que el espíritu deportivo de Rosado garantizará un relevo de éxito en la ONCE de Málaga. «Es una persona responsable, equilibrada y con una gran experiencia», afirma José Miguel Luque. «Málaga un referente en muchos parámetros y hay que continuar haciendo la vida más fácil a mucha gente en forma de prestación de servicios y de generación de empleo», concluye.

En Málaga la ONCE atiende a 2.712 personas ciegas o con discapacidad visual grave y cuenta con 1.284 vendedores, de los 15.403 afiliados y 6.285 vendedores que hay en Andalucía.