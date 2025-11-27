Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José González Villodres. SUR

Un malagueño dirigirá la estrategia de emprendimiento de los jóvenes empresarios andaluces

La AJE crea el Comité Under30 para acoger y fomentar la iniciativa empresarial entre los veinteañeros

SUR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

El malagueño José González Villodres, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, el más joven de todas las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de ... España (AJE), dado que apenas tiene 26 años, será a partir de ahora además el líder regional de la Comisión Under30, un órgano estratégico e interprovincial que nace dentro de la federación regional y que busca reforzar la representatividad y el apoyo al emprendimiento más joven de Andalucía, especialmente entre los menores de treinta años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  9. 9 Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas
  10. 10 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un malagueño dirigirá la estrategia de emprendimiento de los jóvenes empresarios andaluces

Un malagueño dirigirá la estrategia de emprendimiento de los jóvenes empresarios andaluces