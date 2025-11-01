Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»

Raúl Rojas tuvo que ser evacuado junto al resto de pasajeros, más de doscientas personas, después de que un accidente en la cocina arrasase con su crucero

Fernando Alonso Román

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:14

Un incendio calcinó esta semana un crucero que navegaba por el río Nilo cerca de la ciudad de Esna, en Egipto. Entre los pasajeros había ... un malagueño, Rául Rojas. Viajaba con tres amigos cuando las llamas le sorprendieron a bordo. Pese a que el fuego, originado en la cocina, se intentó sofocar y se les comunicó que se había «solucionado todo», la situación escaló hasta el desalojo total del barco. El crucero Empress acabó envuelto en una gran «bola de fuego», según relata a este periódico.

