Josele Aguilar: «No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga ningún acoso a una mujer»

«No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga ningún acoso a ninguna mujer». Así se ha pronunciado esta mañana el secretario general del PSOE ... de Málaga, Josele Aguilar, en relación a la denuncia presentada por una mujer contra el líder del partido en Torremolinos y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

Aguilar ha reiterado, en línea con el comunicado oficial emitido en la noche de este miércoles el PSOE provincial, que en el momento en que se abra cualquier tipo de diligencia por parte de la Fiscalía se iniciarán los trámites para la suspensión «de cualquier militante que tenga comportamientos de esta naturaleza» y ha recordado que han puesto los hechos en conocimiento de la dirección federal para que ponga en marcha las actuaciones previstas ante este tipo de casos.

El líder de los socialistas malagueños ha afirmado que el PSOE es «un espacio libre de acoso» y tiene que ser «un espacio de seguridad para todas las mujeres». «Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial en Málaga», ha asegurado.

«Insisto, el PSOE es y va ser siempre un espacio seguro para todas las mujeres y un espacio libre de cualquier tipo de acoso hacia las mismas», ha apostillado.