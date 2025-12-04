Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aguilar, en una imagen de archivo. sur

Josele Aguilar: «No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga ningún acoso a una mujer»

El secretario general del PSOE de Málaga reitera que en el momento en que se abran diligencias por parte de la Fiscalía iniciarán los trámites para la suspensión de militancia de Antonio Navarro, el líder del partido en Torremolinos denunciado por presunto acoso sexual

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:22

«No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga ningún acoso a ninguna mujer». Así se ha pronunciado esta mañana el secretario general del PSOE ... de Málaga, Josele Aguilar, en relación a la denuncia presentada por una mujer contra el líder del partido en Torremolinos y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

