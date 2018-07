Málaga ya supera el nivel de empleo de antes de la crisis, pero tiene el doble de paro La provincia sigue en cabeza del crecimiento económico de Andalucía, con un 3,4% en el primer trimestre, según estimaciones de la entidad de estudios de Unicaja NURIA TRIGUERO Jueves, 26 julio 2018, 00:32

Gracias a la mayor velocidad a la que crece su economía (y especialmente, los sectores de construcción y servicios), Málaga va más aventajada que el resto de Andalucía en la recuperación del empleo perdido durante la crisis. Así, la provincia alcanzó en el pasado mes de junio una media de 619.778 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, más de los 606.558 que tenía en el mismo mes de 2007. A nivel regional, en junio había 3.063.709 cotizantes, que son menos de los 3.151.883 que había en el mismo mes de 2007.

Que se haya recuperado el nivel de empleo previo a la crisis es indudablemente una buena noticia para Málaga, pero no suficiente. Y es que pese a ello, la provincia sigue sufriendo una tasa de paro (22,1% según el último dato disponible, correspondiente primer trimestre) que duplica a la del mismo periodo de 2007 (10,4%). La razón que da sentido a esta paradoja no es otra que el aumento de población activa que se ha producido en Málaga a lo largo de los últimos diez años. El empleo ha crecido, pero no al ritmo que haría falta para contentar a toda la mano de obra disponible.

Lo que sí se ha recuperado tanto en Málaga como Andalucía en su conjunto es el Producto Interior Bruto (PIB). En el caso de la provincia, cerró 2017 con una producción de 33.020 millones de euros, frente a los 30.983 millones de euros correspondientes al ejercicio 2008.

Previsión del 3,1% para 2018

Según los datos publicados ayer por Analistas Económicos de Andalucía (AEA), Málaga sigue a la cabeza de la recuperación económica en la región. Así, según sus estimaciones, durante el primer trimestre de este año el PIB malagueño creció a un ritmo del 3,4% interanual, la tasa más elevada de Andalucía, que en su conjunto se quedó en un 2,9%. «Esta positiva evolución se refleja en los buenos resultados del mercado de trabajo y en el impulso de la demanda interna, observándose también una mejora en el ámbito empresarial», apunta el informe trimestral 'Previsiones Económicas de Andalucía'.

Los expertos no creen que la guerra comercial iniciada por Trump afecte a corto plazo

Para el conjunto del año, la entidad de estudios del Grupo Unicaja prevé un crecimiento económico del 3,1% en Málaga, que de nuevo será la tasa más alta de Andalucía (la media regional se situará en el 2,7%). La seguirán en el ranking Cádiz y Sevilla con un 2,9% en ambas), creciendo a un ritmo similar al promedio regional (2,7%) Huelva. Por el contrario, Córdoba (1,8%), junto con Jaén y Granada (2,4%), registrarían los menores aumentos de la actividad, creciendo también por debajo de la media regional la provincia de Almería (2,5%). Estas previsiones son idénticas a las lanzadas hace un trimestre, ya que AEA no considera que haya habido variaciones que resulten determinantes para modificar el rumbo previsto de la economía. No creen, por tanto, que los tambores de guerra comercial despertados por las amenazas proteccionistas de Donald Trump vayan a afectar de manera inmediata, aunque lo consideran un riesgo para el futuro.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el crecimiento previsto para el empleo en Andalucía en el conjunto de 2018 se estima en el 2,4%, una cifra más moderada que la registrada en 2017 (4,1%). Así, se espera que el número de parados descienda en un 8,1%, situándose la tasa de paro en el 23,5% en el promedio del año; lo que supone dos puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2017. AEA no hace previsiones de empleo por provincias.

La economía malagueña y la andaluza. / SUR

Estos datos se desprenden del mencionado informe 'Previsiones Económicas de Andalucía', correspondiente al verano 2018, patrocinado por Fundación Unicaja y presentado ayer en Málaga por el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Rafael López del Paso, junto al responsable del Área de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz, y la coordinadora del informe de Analistas Económicos de Andalucía, Felisa Becerra.

Mercado laboral

El estudio destaca la trayectoria positiva del mercado laboral malagueño en el primer trimestre, con un aumento del número de ocupados del 5,7%, el más acusado del conjunto regional. La evolución del empleo por sectores muestra un crecimiento generalizado, a excepción del sector industrial (-6,5%). El aspecto negativo es que Málaga ha pasado de tener una tasa de temporalidad del 29,3% en el primer trimestre de 2017, la más baja de Andalucía, al 33,1% en el mismo trimestre de 2018, registrando el aumento interanual más acusado de la región. Por otro lado, el número de parados en la provincia descendió en el primer trimestre un 15,6% interanual, de forma que la tasa de desempleo se situó en el 22,1%, inferior al promedio andaluz (24,7%).

La ocupación crecerá este año a un ritmo del 2,4% en Andalucía, frente al 4,1% de 2017

AEA incide también en el buen comportamiento de los indicadores de demanda en Málaga, como la matriculación de vehículos, que creció un 15,1% entre enero y mayo. La compraventa de viviendas aumentó un 12,9%, alcanzándose 10.867 operaciones entre enero y abril, un tercio del total registrado en Andalucía. En cambio, la provincia 'pinchó' en exportaciones, con una caída del 15,1% interanual debida al descenso en las ventas de alimentos, especialmente grasas y aceites y productos cárnicos, y de manufacturas de consumo, sobre todo textil. De otra parte, Málaga fue la única provincia andaluza donde disminuyeron las importaciones (-12%) en ese periodo. En cuanto al sector turístico, el crecimiento de la demanda hotelera se ralentizó, con un incremento interanual del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 1,6% hasta mayo.

En el ámbito empresarial, la provincia de Málaga registró 2.074 sociedades mercantiles nuevas en el primer cuatrimestre del año (34,1% del total andaluz), lo que supone un aumento del 9,7% (3,3% en la región), tras haber registrado en el conjunto de 2017 un descenso del 7,3%.