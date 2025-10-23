'Málaga Viva Lab', el semillero para la concienciación sobre el cambio climático

Durante años el antiguo vivero del ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza) y la Confederación Hidrográfica de Sur (CHS) en Ardales ha ... estado abandonado y convertido en una escombrera. Con el objetivo de recuperar este espacio, ubicado en una parcela de 25.000 metros cuadrados situada junto a río Turón en las inmediaciones de los embalses y que en 2004 pasó a manos de la Junta tras las transferencias de las competencias de la CHS, la Diputación y el gobierno andaluz llegaron a un acuerdo de cesión de los terrenos para la creación de un centro ambiental de referencia en la lucha contra el cambio climático. Así nace 'Málaga Viva Lab', que aspira a convertirse en un semillero de la concienciación de ciudadanos, instituciones y empresas sobre el reto de actuar ante las variaciones en el estado del sistema climático.

El objetivo de la Diputación es que este recinto se convierta en el mayor centro de investigación sobre el cambio climático del sur de España ya que en el país sólo hay un proyecto parecido, ubicado en Bilbao pero con financiación privada. Así lo ha expuesto este jueves el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, durante una visita a las instalaciones, donde han estado acompañado por el diputado de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega; el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo; el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, José Antonio Víquez; y la jefa de servicio de Cambio Climático de la Diputación, Mariló Recio.

El presupuesto previsto es de cuatro millones de euros, de los que ya se han invertido 1,3 millones para la adecuación del recinto con trabajos de limpieza, mantenimiento, poda, mejoras paisajísticas, reparación de comunicaciones, acometida e instalación eléctrica, iluminación y los proyectos de edificación.

260.000 ejemplares de árboles y arbustos es la capacidad de producción que tendrá este centro.

El 'Málaga Viva Lab' impulsará la acción climática en la provincia de Málaga mediante la educación ambiental práctica, la innovación sostenible y la colaboración local e internacional, además de postularse como punto de referencia para tecnologías y técnicas sostenibles existentes y emergentes.

Para ello contará con diversos espacios. Uno de ellos será el nuevo vivero provincial, que ocupará casi un tercio de la superficie total, con capacidad para el cultivo de 2.500 ejemplares arbóreos, 250.000 ejemplares de zona forestal y 5.000 arbustos, con las especies más adecuadas y eficaces para los parques y montes de la provincia teniendo en cuenta la actual tendencia climática.

Visitas de colegios a partir del próximo curso

El recinto, que estará abierto a las visitas de colegios que se prevén puedan realizarse a partir del próximo curso, tendrá una zona expositiva con elementos educativos especializados en distintos conocimientos relacionados con el clima, la energía, los hábitos saludables, la biodiversidad, los residuos o la movilidad. Esta zona la presidirá un reloj climático que marcará el tiempo que queda para evitar que la temperatura global en el planeta suba más de 1,5 grados.

Uno de los espacios ya finalizados es la rehabilitación del antiguo inmueble donde tenían el vestuario y el almacén los trabajadores, que se ha reconvertido en un ecosostenible donde se han dispuesto aulas formativas y de divulgación abiertas para su uso a entidades que desarrollan su actividad en materia de cambio climático, incluyendo zonas de 'coworking' y de reuniones. Además habrá una zona de ecoinnovación, un 'ecogranero' y un espacio multifuncional destinado a sala de conferencias y talleres.

Ampliar Vista de una parte de las instalaciones. ñito salas

En el campo de la investigación, el 'Málaga Viva Lab' contará con una área experimental para conocer cómo dar respuesta a la emergencia climática, un 'agrolab', con zonas de huertos, donde se desarrollarán técnicas de cultivo que permitan la adaptación de las especies al cambio climático y un banco de semillas de plantas autóctonas que han demostrado ser las mejor adaptadas al entorno de la provincia.

El último espacio en que se divide el recinto es el jardín de la biodiversidad, con flora y fauna silvestre autóctona, que será también un lugar de esparcimiento para los visitantes de este espacio educativo, donde habrá charcas para anfibios, cajas nido para aves y hoteles de insectos.

Salado destaca que en el centro se van a estudiar cómo paliar los efectos de la desertificación provocada por el calor

Francisco Salado ha destacado que como centro de investigación en este recinto se van a estudiar cuestiones relacionadas en cómo paliar los efectos de la desertificación que provoca el calor, que cada año se prolonga por más tiempo en la provincia, y que ya tiene consecuencias como los efectos en la muerte de pinos. «De ahí que sea importante estudiar qué especies pueden adaptarse mejor en nuestra provincia al evidente aumento de las temperaturas que padecemos», ha añadido.

Por su parte, Juan Alberto Naranjo ha destacado que con este centro Ardales vuelve a ser «un referente» a nivel provincial y nacional en medio ambiente y que el pueblo «cumple un sueño» al recuperar un espacio que es «parte de nuestro sentimiento». Mientras que José Antonio Víquez se ha congratulado de la puesta en marcha de un centro que cumple los objetivos para luchar contra el cambio climático.