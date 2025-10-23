Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víquez, Recio, Ortega, Salado y Naranjo, de izquierda a derecha, este jueves en las instalaciones. ñito salas

'Málaga Viva Lab', el semillero para la concienciación sobre el cambio climático

Medio Ambiente ·

La Diputación acondiciona el antiguo vivero de Ardales, que aspira a ser el mayor centro de investigación sobre esta materia con áreas formativas, una zona experimental, un área de ecoinnovación y un jardín de la biodiversidad con hoteles para insectos

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Ardales

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:29

Durante años el antiguo vivero del ICONA (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza) y la Confederación Hidrográfica de Sur (CHS) en Ardales ha ... estado abandonado y convertido en una escombrera. Con el objetivo de recuperar este espacio, ubicado en una parcela de 25.000 metros cuadrados situada junto a río Turón en las inmediaciones de los embalses y que en 2004 pasó a manos de la Junta tras las transferencias de las competencias de la CHS, la Diputación y el gobierno andaluz llegaron a un acuerdo de cesión de los terrenos para la creación de un centro ambiental de referencia en la lucha contra el cambio climático. Así nace 'Málaga Viva Lab', que aspira a convertirse en un semillero de la concienciación de ciudadanos, instituciones y empresas sobre el reto de actuar ante las variaciones en el estado del sistema climático.

