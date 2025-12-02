Rajoy sobre el vídeo del rey Juan Carlos I: «No me parece que diga ninguna cosa fuera de lugar»

Mariano Rajoy se ha pronunciado este martes sobre el vídeo publicado porel rey emérito Juan Carlos I donde reivindica su papel en la Transición y ... pide a los jóvenes que apoyen a Felipe VI y ha asegurado que no le parece que diga «ninguna cosa fuera de lugar».

En su intervención en el encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Famadesa, Rajoy ha sostenido que el juicio sobre la figura de Juan Carlos I debe hacerse de manera global y que el balance de su reinado es «extraordinariamente positivo», recordando que fue él quien «trajo a España» la democracia y la Constitución al pilotar la Transición, «una de las operaciones políticas más importantes que se hicieron en el mundo» y que ha permitido que el país haya tenido desde entonces «los mejores años de su historia». A renglón seguido se ha preguntado si se conoce a alguien que «no se haya equivocado en su vida».

El expresidente del Gobierno también se ha referido al actual monarca, Felipe VI, de quien ha destacado su «serenidad, competencia, preparación y madurez, lo que nos deja a todos muy tranquilos».