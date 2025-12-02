Rajoy sobre el vídeo del rey Juan Carlos I: «No me parece que diga ninguna cosa fuera de lugar»
Política. ·El expresidente del Gobierno califica de «extraordinariamente positivo» el reinado del monarca emérito y destaca «la serenidad y madurez» de Felipe VI
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:44
Mariano Rajoy se ha pronunciado este martes sobre el vídeo publicado porel rey emérito Juan Carlos I donde reivindica su papel en la Transición y ... pide a los jóvenes que apoyen a Felipe VI y ha asegurado que no le parece que diga «ninguna cosa fuera de lugar».
En su intervención en el encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Famadesa, Rajoy ha sostenido que el juicio sobre la figura de Juan Carlos I debe hacerse de manera global y que el balance de su reinado es «extraordinariamente positivo», recordando que fue él quien «trajo a España» la democracia y la Constitución al pilotar la Transición, «una de las operaciones políticas más importantes que se hicieron en el mundo» y que ha permitido que el país haya tenido desde entonces «los mejores años de su historia». A renglón seguido se ha preguntado si se conoce a alguien que «no se haya equivocado en su vida».
El expresidente del Gobierno también se ha referido al actual monarca, Felipe VI, de quien ha destacado su «serenidad, competencia, preparación y madurez, lo que nos deja a todos muy tranquilos».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión