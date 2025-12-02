Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rajoy, este martes, en Málaga. ñito salas

Rajoy critica a Pedro Sánchez: «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza»

Política.

El expresidente del Gobierno incide en que la Constitución obliga a presentar las cuentas y alerta del «peligro de convertir en normal lo que es absolutamente anormal»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:03

Comenta

Mariano Rajoy se ha referido este martes en Málaga a la situación actual del Gobierno y al hecho de que no haya presentado presupuestos generales ... y se ha mostrado muy crítico, sin mencionarlo expresamente, contra el actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, por decir que se puede gobernar sin presentar las cuentas. «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza», ha criticado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

