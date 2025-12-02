Rajoy critica a Pedro Sánchez: «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza»

Mariano Rajoy se ha referido este martes en Málaga a la situación actual del Gobierno y al hecho de que no haya presentado presupuestos generales ... y se ha mostrado muy crítico, sin mencionarlo expresamente, contra el actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, por decir que se puede gobernar sin presentar las cuentas. «Se puede vivir sin presupuestos, sin parlamento, sin mayoría y sin vergüenza», ha criticado.

En este sentido, Rajoy ha recordado que la Constitución obliga a presentar los presupuestos y ha alertado de que el «principal peligro es convertir en normal lo que es absolutamente anormal». «¿Cuántos años podemos estar sin presupuestos?», se ha cuestionado durante la presentación de su último libro, 'El arte de gobernar', en el encuentro-coloquio organizado por SUR con el patrocinio de Famadesa.

El expresidente del Gobierno ha sostenido que el hecho de no presentar los presupuestos es por sí sola razón suficiente para disolver las Cortes y convocar elecciones generales.