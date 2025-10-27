Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Figaredo, en los pasillos de La Térmica, antes de la entrevista con este periódico. migue fernández
José María Figaredo, portavoz de Economía e Industria de Vox

«Vox no es el partido de los desencantados, es que 40 años de bipartidismo infecto ha generado una legión de desencantados»

Entrevista. ·

Advierte de que si el PP quiere su apoyo para poder gobernar «y que todo siga igual, puede olvidarse» ya que su partido ha venido para «dar un giro de 180 grados» a las políticas del «PSOE rojo y del PSOE azul»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:55

Comenta

En su calidad de portavoz nacional de Economía e Industria de Vox, José María Figaredo (Asturias, 1988), asistió hace unos días en Málaga al inicio ... de la gira nacional de su partido para presentar su programa económico y de vivienda, condensado en un hexágono de seis bloques de actuación: reducción de la carga burocrática; reforma fiscal; disminución del gasto; la reindustrialización del país y un plan energético; unas fronteras «seguras»; y un plan de vivienda. Estos asuntos y la actualidad política centraron la entrevista que concedió a SUR antes del inicio del acto, donde intervino junto a Carlos Hernández Quero, diputado en el Congreso por la provincia.

