«Vox no es el partido de los desencantados, es que 40 años de bipartidismo infecto ha generado una legión de desencantados»

En su calidad de portavoz nacional de Economía e Industria de Vox, José María Figaredo (Asturias, 1988), asistió hace unos días en Málaga al inicio ... de la gira nacional de su partido para presentar su programa económico y de vivienda, condensado en un hexágono de seis bloques de actuación: reducción de la carga burocrática; reforma fiscal; disminución del gasto; la reindustrialización del país y un plan energético; unas fronteras «seguras»; y un plan de vivienda. Estos asuntos y la actualidad política centraron la entrevista que concedió a SUR antes del inicio del acto, donde intervino junto a Carlos Hernández Quero, diputado en el Congreso por la provincia.

-En materia de vivienda, ¿cuáles son sus propuestas concretas?

-Medidas muy sencillas para agilizar la construcción. Primero, eliminar trámites burocráticos para liberar suelo y permitir que se construya toda la vivienda que sea necesaria. En paralelo, estimular el mercado del alquiler. ¿Cómo? Dando garantías y seguridad al arrendador; mano dura absoluta contra la ocupación. Además de eso, estímulos fiscales para el arrendamiento de la vivienda. Y por otro lado, vivienda protegida centrada en los españoles. No tiene ningún sentido que cuando vemos las listas de los beneficiarios de las viviendas protegidas, Pérez y Fernández no aparecen en esas listas. Se quedan fuera porque se está priorizando conceptos que no son el trabajador español, ni la familia que lleva viviendo en el municipio toda la vida. Se están priorizando conceptos para la concesión de esas viviendas que es básicamente el que llegó antes de ayer. Y esto se tiene que acabar, porque al final lo que estamos estimulando es que los de aquí se marchen y que los de fuera vengan a gastos pagados. Hasta aquí hemos hablado de incrementar la oferta, pero en la parte de la demanda también tendremos que ver qué está sucediendo. Hay que parar la oleada masiva de inmigración que está accediendo a España. Hay que dejar claro que España tiene que decidir quién entra y quién no. En España hay una media de un 10% de paro entre los españoles, de un 15% en los extranjeros, que alcanza el 25% en los inmigrantes legales de origen africano. Hasta que ese paro no quede reducido a cero, no es creíble que tengamos que continuar trayendo a gente de fuera. El argumento normalmente es que hay puestos de trabajo que no se cubren, pero si tenemos un 25% de paro en esos inmigrantes legales procedente de África, evidentemente hay mano de obra en España, por lo que cuando haya paro cero podremos creernos lo otro. Si como dicen el PSOE y el PP en los próximos diez años van a tener que llegar a España otros tres o cuatro millones de inmigrantes lo que va a suceder es que esa demanda de vivienda que ya está terriblemente tensionada va a ir a más. Por tanto hay que darle un giro de 180 grados a la política de vivienda y a la política migratoria.

-¿Son partidarios de prohibir que haya más vivienda turística?

-Somos partidarios de tener mano dura y exigir que todo el mundo cumpla la norma. En Málaga, en concreto, tenemos una proporción altísima de vivienda turística que no cuenta con la licencia que es obligatoria y los datos en España están disparados. Cuando se cumpla la ley empezaremos a pensar en medidas adicionales. Lo segundo es eliminar todas las leyes que han empujado a gran parte de esa vivienda a irse al alquiler vacacional. Y por último, potenciar la construcción de vivienda.

-¿Dónde proponen ustedes recortar los gastos?

-Cada año, España da en subvenciones directas 42.000 millones, casi un 10% del presupuesto. Es una salvajada. Hay subvenciones a la Asociación de Jueces de Mozambique, a la Fundación de Bill Gates o a la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca. Esto se tiene que acabar. Además y sólo como reflexión, detrás de estas asociaciones en infinitas ocasiones lo que nos encontramos es a la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos, u otra parecida. Es decir, España está dando una subvención a una pantalla y lo que hay detrás de esa pantalla es algún socialista que se está metiendo el dinero en el bolsillo. En segundo lugar, si vamos a la parte de la financiación autonómica, estamos viendo que en el FLA, que es un sistema de financiación paralelo a la financiación ordinaria, se va a llevar a cabo una condonación de deuda que sólo en Cataluña son 82.000 millones de euros. Sumados a los otros 42.000, tenemos 124.000 millones. Pero es que en la parte de la financiación autonómica, todo lo que nos es educación, sanidad, justicia y dependencia, que son puntos esenciales, todo lo demás estamos hablando de 180.000 millones. Es que es una barbaridad. O sea, hay cajones en los que empezar a meter la tijera a punta pala. Vox no dice que todos estos conceptos deban eliminarse y borrarse de un día para otro todos, pero lo que sí que decimos es que hay donde recortar.

-¿Las reducciones fiscales de Vox por dónde pasan?

-Tenemos una serie de propuestas donde la más relevante es una modificación de todo el sistema de recaudación del IRPF. Vox propone que los primeros 22.000 euros queden exentos de tributación; de los 22.000 los 70.000 euros pagaría el 15% de IRPF y a partir del primer euro que ingreses a partir de los 70.000 pagas el 25%; además estos tipos aplicables se minoran en cuatro puntos porcentuales por cada hijo que tengas. Otra medida es revertir la subida de IVA que hizo Mariano Rajoy del 18% al 21% y respecto al IRPF de los autónomos aquellos que ingresen menos del salario mínimo interprofesional podrán acogerse a una minoración de la cotización a la Seguridad Social del 100%.

-En sus medidas económicas hablan de actuar contra las políticas de inmigración. Desde diversos sectores se le reprocha a Vox de atizar el miedo contra los inmigrantes.

-La estrategia que han seguido el PP y el PSOE es la demonización de Vox. PP y PSOE llevan 40 años aplicando medidas indistinguibles y si de repente aparece un tercer actor en el juego político que pretende darle un giro de 180 grados es posible que muchos españoles, como ya está sucediendo, opten por votar a Vox. Vox no dice más que los datos oficiales que nos dan las autoridades: en España aproximadamente el 50% de la población reclusa es de origen extranjero, si la población de origen extranjero son un 10% o un 12% del total pero representan un 50% de la población reclusa de España es evidente que la probabilidad de cometer un delito es muy superior. Es evidente también que no tiene ningún sentido que la población reclusa de origen extranjero esté cumpliendo las penas en España pagado con los impuestos de los españoles y cuando salen perciban un subsidio equivalente al paro. Estos son datos y si ahora lo analizamos es porque el Gobierno socialista está trayendo a miles a personas que vienen de una cultura diferente a la española, en la que las mujeres no tienen la misma condición y no se les respeta con el mismo paradigma que tenemos en España y en Occidente. Y estamos viendo que en España están surgiendo delitos de matrimonio forzoso o de ablación genital femenina. Estamos viendo problemas adicionales a todo esto, pero que son problemas de convivencia. Y esto que decimos no es enfrentar el miedo, no es azuzar. Esto es dar datos objetivos. Creemos que como políticos de los españoles y para los españoles debemos velar por el bienestar de los españoles y que esta dirección migratoria que tiene un impacto muy grave en el bienestar de los españoles debe acabar.

-Partiendo de que las encuestas son fotos fijas, la tendencia apunta a un incremento del apoyo a Vox en las elecciones.

-Vox lleva mucho tiempo diciendo que las encuestas no nos la creemos ni cuando van mal ni bien. Vox lleva repitiendo lo mismo en términos económicos, migratorios, de vivienda… desde su fundación en 2014. Por tanto, no vamos a dejar de decir lo que tenemos que decir ni por las subidas ni por las bajadas. Si tenemos que quedarnos con un diputado nos quedaremos con un diputado pero seguiremos diciendo las verdades de la realidad de los españoles. Y si subimos será porque lo que Vox dice es la puñetera verdad, lo que está en la calle. Cuando viene Sánchez y dice que España va como un cohete, vas al mercado de Málaga y te dicen que no es así; vas a los barrios más humildes de España y te dicen que no es así; ves a los chavales que buscan vivienda y te dicen que no es así, que el cohete no está ni se le espera; y cuando vas a los barrios que conviven con la inmigración, que según Sánchez es tan buena y que según Díaz Ayuso son tan españoles como Abascal, lo cierto es que cuando vas a los barrios humildes que conviven con esa inmigración día a día te dicen que eso es invivible. Esa es la realidad y por eso Vox sube en apoyos, por decir la verdad.

Ampliar Figaredo, con el documento del programa económico y de vivienda de su formación. migue fernández

-¿Se han convertido Vox en el partido de los desencantados como en su momento pudo serlo Podemos?

-Vox es el partido del sentido común y de la sinceridad. Vox dice lo que ve y lo que hay. Tenemos a un PSOE rojo y otro azul que llevan 40 años estafando a los españoles. Ese es el problema. ¿Esto ha generado desencanto? Es que es lógico, pero no es que Vox sea el partido de los desencantados es que 40 años de bipartidismo infecto ha generado una legión de desencantados.

-¿Van a exigir entrar en los gobiernos si el PP no tiene mayorías para gobernar?

-Vox ha venido para cambiar las cosas y darle un giro de 180 grados a las políticas del bipartidismo que lleva 40 años arrasando España. Entonces, aquel gobierno que quiera el apoyo de Vox tendrá que estar dispuesto a cambiar la forma de hacer las cosas. Si lo que pretende es, como parece que pretende el PP por días, que Vox dé apoyo al PP para que todo siga igual, ya pueden olvidarse.

-¿Cómo son las relaciones con el PP?

-Con personas de PP son buenas, con el PP en abstracto es difícil saberlo porque un día es de una forma, al otro día es de otro, un día tienen el corazón así de grande, otro día replican medidas de Vox, entonces es difícil saberlo.

-Son tiempos de polarización política y social, ¿qué cuota de responsabilidad asume Vox en este clima de polarización?

-Este PSOE ha entrado en el Gobierno para robar y saquear España de arriba abajo. El nivel de degradación moral, económico, político y mental de este Gobierno es terrorífico. ¿Denunciar esto es contribuir a la polarización? Pues creo que no. Contribuir a la polarización es drogarse con dinero público, es repartir mordidas con contratos a dedo en Navarra, es llamar desde la presidencia del Gobierno a las empreas del Ibex para que reciban a tu mujer, polarización es que el hermano del presidente del Gobierno, cuando era residente fiscal en Portugal para no pagar impuestos en España, estaba viviendo en La Moncloa. Eso es polarización. Si ellos no fuesen unos golfos de siete suelas no habría polarización.