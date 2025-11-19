Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nozal, en un buggy, a las puertas de la cafetería de La Noria Golf, en La Cala de Mijas, antes de la entrevista. Josele
Ángel Nozal, exalcalde de Mijas por el PP y exmilitante del partido

«En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Entrevista. ·

Alerta de que percibe en la calle que el PSOE puede ganar las próximas municipales «por mayoría absoluta sin despeinarse» y avanza que a primeros de 2026 decidirá si se presenta o no a las elecciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Mijas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:07

Después de 43 años como militante del PP (antes AP), Ángel Nozal abandonó el partido el pasado 2 de noviembre por discrepancias con la gestión ... de la actual alcaldesa de Mijas, Ana Mata, justo cuando se conmemoraba el segundo aniversario de la moción de censura que llevó a Mata a la Alcaldía. El que fuera regidor mijeño espera que con su marcha los populares reaccionen porque su percepción es que el PSOE puede lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones municipales y en esta entrevista con SUR deja abierta la puerta a presentarse a esa cita electoral de 2027.

