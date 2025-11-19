Después de 43 años como militante del PP (antes AP), Ángel Nozal abandonó el partido el pasado 2 de noviembre por discrepancias con la gestión ... de la actual alcaldesa de Mijas, Ana Mata, justo cuando se conmemoraba el segundo aniversario de la moción de censura que llevó a Mata a la Alcaldía. El que fuera regidor mijeño espera que con su marcha los populares reaccionen porque su percepción es que el PSOE puede lograr la mayoría absoluta en las próximas elecciones municipales y en esta entrevista con SUR deja abierta la puerta a presentarse a esa cita electoral de 2027.

-¿Cuándo tomó la decisión de dejar la militancia en el PP?

-Cuando no se ha cumplido todo lo que habíamos hablado la dirección provincial y yo, que era hacer una evolución, cumplir un programa, que no se está cumpliendo en absoluto… Decido irme porque hace falta dar un aldabonazo a ver si el partido, si quiere y le parece oportuno, reacciona. Detecto que si seguimos en esta deriva Josele (González) -líder local del PSOE- no va a tener que hacer ni campaña ya que percibo en la calle una hecatombe; no he trabajado 43 años para que se produzca una hecatombe. En Mijas conseguimos construir un partido de centro-derecha y que ganara elecciones en un municipio que es mayoritariamente de izquierdas y con la política que se está aplicando ahora no me siento bien.

-¿No se siente identificado con las políticas del PP?

-En Mijas no. Después de 43 años no voy a cambiar de un día para otro ni voy a dar la vuelta a la tortilla ni nada por el estilo, pero en Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado.

-¿Cuál es su valoración de la gestión del equipo de gobierno encabezado por Ana Mata?

-La valoración es que entre el desconocimiento, las ocurrencias y las fotos de glamur, el municipio está dejado de las manos de Dios, sin proyecto. Por ejemplo, en el PGOU ahora se están empezando a dar los primeros pasos cuando tenemos un problema gravísimo de vivienda, qué pasa con el hospital, con el agua, el saneamiento, las infraestructuras... Ahora mismo en Mijas hay desilusión y desafección. En un vídeo de balance de los dos años de gobierno tripartito publicado en redes sociales he leído 50 comentarios de los que sólo había uno positivo, el resto eran demoledores. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque Ana Mata no tenía ni idea de Mijas. La persona que debía haber sido alcaldesa porque llevaba 16 años ejerciendo de número dos era Lourdes Burgos.

-En estos dos años, ¿Ana Mata ha mantenido conversaciones con usted como exalcalde y presidente local del PP?

-Habremos hablado 6 veces, 59 segundos. No me preguntó siquiera en qué delegación ubicar a cada concejal. La lista la había hecho y sabía las virtudes y defectos de cada concejal y para qué estaba cada persona en la lista. Ni me consultó. En los cargos de confianza dejó fuera a gente válida. El concejal es una persona que tiene que trabajar para impulsar, para estar en contacto directo con la ciudadanía y llevar a los plenos lo que se escucha y se cuece en la calle y los cargos de confianza, los directores generales, son los que tienen que llevar a cabo el trabajo de coordinación con los funcionarios; y se ha hecho al revés, los concejales están funcionando como asesores y los cargos de confianza no los entiendo. Es más, en los últimos tiempos los cargos de confianza que entran son personas ajenas a Mijas. Cada vez que Ana Mata se trae gente de Fuengirola como cargos de confianza, los mijeños dicen: '¿Fuengirola de Arriba se va a llamar Mijas? ¿Las Lagunas se va a llamar Nueva Fuengirola? Y La Cala, ¿qué? ¿La Cala de Fuengirola?'. Al traerse lo que los mijeños, sobre todo los del pueblo que son los más autóctonos, dicen los descartes del PP de Fuengirola está ofendiendo de alguna manera a toda la gente de Mijas que ha trabajado años y años para aportar algo a su municipio. Ese desencuentro ha producido desesperanza entre la militancia, cierto rencor entre la población y sorpresa entre los que llevábamos el partido años y años. Si la moción de censura la hice yo, la campaña la hice yo, los concejales los puse yo, no puedes sacarme al córner al 100% de un día para otro.

-¿Se ha sentido respaldado por la dirección provincial del PP?

-Sí. No me puedo quejar en ningún momento de Patricia Navarro ni de José Ramón Carmona, pero ellos tienen tomada su decisión porque también me han dicho '¿alguien tiene duda de que la próxima presidenta y candidata va a ser Ana Mata?' Les dije que deberían pensarlo porque ¿qué pretendemos? ¿Que sea una persona o que sea el partido el que gane? Eso es lo único que les cuestiono.

-¿Cuál es el rumbo del Ayuntamiento de Mijas?

-Está deslavazado. Me he dado dos años para tomar la decisión por una razón: he sido alcalde cuatro años y he estado seis mandatos como concejal y sé que el primer año es complicadísimo hasta que tomar el pulso de la realidad social y es a partir del segundo cuando tienes que ir implantando tus políticas. Sin embargo, aquí en el segundo año, la deriva ha continuado. Es un conjunto de ocurrencias, inexactitudes y fotos de glamur. Me hubiera ido cuando se produjo la imposición de Ana Mata. Ana Mata no vino por consenso, vino por imposición. Después de no haber podido gobernar tras las elecciones municipales y cuando se decidió poner en marcha la moción de censura yo trabajé para sacarla adelante incluso negociando con Juan Carlos Maldonado, que para mí era un sapo ya que dos veces me quitó la Alcaldía. Empecé a trabajar a pico y pala para lograr la moción de censura y cuando ya estábamos terminando de cerrarla me dijeron que la candidata debía ser Ana Mata y yo planteé que fuera dos años alcaldesa Lourdes Burgos y otros dos Ana Mata. Lo que me hizo torcer el brazo fue la traición continuada y la persecución mediática y en los juzgados que llevó a cabo Ciudadanos (en ese momento socio de gobierno del PSOE) y en esa moción de censura vi la oportunidad de llevar a cabo cierta revancha contra este partido.

-¿Cómo ve las opciones del PP en las elecciones municipales de 2027 con Ana Mata como candidata?

-El partido que existía en la época que yo era presidente prácticamente ha desaparecido, se ha difuminado. Si el PP después del aldabonazo que humildemente he dado, no reacciona, Josele González va a ganar las elecciones por mayoría absoluta sin despeinarse.

-¿Este es su adiós definitivo a la política local o va a crear un nuevo partido cara a las municipales de 2027?

-Hay bastante resentimiento de la población contra el PP y el PSOE. Esta guerra polarizada en España está hartando a mucha gente. En lo más próximo, en lo local, hay mucha gente que me lo está diciendo y le dije a Jota Carmona que hasta enero no voy a tomar ninguna decisión porque quiero ver los presupuestos que vaya a aprobar el Ayuntamiento de Mijas y ver qué es lo que va a pasar en estos pocos meses. Mucha gente me dice que haga un Alhaurín (en referencia a Alhaurín el Grande), pero no me gustaría. No quiero ser Alcibíades preferiría ser Espartero.

-Eso significa…

-Eso significa mucho.

-Pero, ¿significa que deja abierta la puerta a presentar un partido político en las municipales?

-Dejo abierta la puerta al PP para que reaccione y haga ahora todavía lo que tiene que hacer para intentar recuperar el partido y las posibilidades de ganar las elecciones en 2027. Si el PP se mantiene en lo que está y detecto que el PSOE va a sacar mayoría absoluta, y en este momento lo detecto, en un momento dado de primeros del año que viene tomaré una decisión, que puede ser como Espartero e irme a labrar a mi campo y esperar, o como Alcibíades, es decir, hablar con los espartanos y trabajar contra los persas.