Imagen de archivo de María Jesús Montero. sur

María Jesús Montero presidirá en Málaga al acto de entrega de los premios Rafael Escuredo por el 4-D

Política. ·

Los galardones que concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reconocen en esta edición a Carmen Calvo, Francisco Oliva, Pilar del Río y Javier Aroca y harán un reconocimiento especial a Rosa Burgos López

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:27

Comenta

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presidirá este jueves en Málaga la entrega de los Premios 4 ... de Diciembre-Rafael Escuredo que concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia y que reconoce a aquellas personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía andaluza.

