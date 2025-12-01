María Jesús Montero presidirá en Málaga al acto de entrega de los premios Rafael Escuredo por el 4-D

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presidirá este jueves en Málaga la entrega de los Premios 4 ... de Diciembre-Rafael Escuredo que concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia y que reconoce a aquellas personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía andaluza.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el hotel NH de la capital este 4 de diciembre, día en que se cumplen 48 años de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles de las ciudades andaluzas en 1977 reclamando para Andalucía una autonomía en igualdad que otras regiones y que en el caso de Málaga se saldó con el asesinato del joven Manuel José García Caparrós.

Montero estará acompañada en el acto por el primer presidente electo de la Junta y presidente de la Fundación, Rafael Escuredo, para entregar los premios a los galardonados de esta cuarta edición: la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y presidente de la Asociación Universitaria Pública de Andalucía, el malagueño Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río; y el periodista y analista político Javier Aroca. Asimismo, habrá un reconocimiento especial a la investigadora Rosa Burgos López por su riguroso trabajo sobre el asesinato de García Caparrós.

Méritos

Según ha informado este lunes la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia en el caso de Calvo se reconoce su compromiso «inequívoco» con la Constitución y la democracia y con la igualdad, el feminismo, la cultura y la memoria democrática a lo largo de su trayectoria política, institucional y de «firme dedicación» al servicio público con responsabilidades en la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

En el caso de Oliva se le reconoce por su aportaciones a la bioética y al derecho sanitario, y por su defensa desde la comunidad de la universidad pública como «motor de igualdad y de transformación social».

La entidad reconoce a Pilar del Río por su «destacada» reivindicación de los derechos y valores de Andalucía durante la Transición democrática y su defensa permanente de la igualdad, la justicia social, el compromiso feminista, ecologista y contra la intolerancia, mientras que en el caso de Javier Aroca se le reconoce su defensa «apasionada de Andalucía en un marco democrático y federal y también de los derechos humanos y la igualdad».

La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia otorgar un reconocimiento especial a Rosa Burgos López por su labor «pionera y rigurosa» en la investigación del crimen de Manuel José García Caparrós, un trabajo «valiente, constante y comprometido con la verdad histórica, que ha sido determinante para recuperar la memoria democrática de Andalucía y dignificar la figura del joven malagueño».