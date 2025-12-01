María Jesús Montero presidirá en Málaga al acto de entrega de los premios Rafael Escuredo por el 4-D
Política. ·Los galardones que concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia reconocen en esta edición a Carmen Calvo, Francisco Oliva, Pilar del Río y Javier Aroca y harán un reconocimiento especial a Rosa Burgos López
Málaga
Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:27
La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presidirá este jueves en Málaga la entrega de los Premios 4 ... de Diciembre-Rafael Escuredo que concede la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia y que reconoce a aquellas personas que destacan por su defensa de los valores democráticos, la igualdad, la libertad y la autonomía andaluza.
La entrega de los galardones tendrá lugar en el hotel NH de la capital este 4 de diciembre, día en que se cumplen 48 años de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles de las ciudades andaluzas en 1977 reclamando para Andalucía una autonomía en igualdad que otras regiones y que en el caso de Málaga se saldó con el asesinato del joven Manuel José García Caparrós.
Montero estará acompañada en el acto por el primer presidente electo de la Junta y presidente de la Fundación, Rafael Escuredo, para entregar los premios a los galardonados de esta cuarta edición: la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y presidente de la Asociación Universitaria Pública de Andalucía, el malagueño Francisco Oliva; la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río; y el periodista y analista político Javier Aroca. Asimismo, habrá un reconocimiento especial a la investigadora Rosa Burgos López por su riguroso trabajo sobre el asesinato de García Caparrós.
Méritos
Según ha informado este lunes la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia en el caso de Calvo se reconoce su compromiso «inequívoco» con la Constitución y la democracia y con la igualdad, el feminismo, la cultura y la memoria democrática a lo largo de su trayectoria política, institucional y de «firme dedicación» al servicio público con responsabilidades en la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
En el caso de Oliva se le reconoce por su aportaciones a la bioética y al derecho sanitario, y por su defensa desde la comunidad de la universidad pública como «motor de igualdad y de transformación social».
La entidad reconoce a Pilar del Río por su «destacada» reivindicación de los derechos y valores de Andalucía durante la Transición democrática y su defensa permanente de la igualdad, la justicia social, el compromiso feminista, ecologista y contra la intolerancia, mientras que en el caso de Javier Aroca se le reconoce su defensa «apasionada de Andalucía en un marco democrático y federal y también de los derechos humanos y la igualdad».
La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia otorgar un reconocimiento especial a Rosa Burgos López por su labor «pionera y rigurosa» en la investigación del crimen de Manuel José García Caparrós, un trabajo «valiente, constante y comprometido con la verdad histórica, que ha sido determinante para recuperar la memoria democrática de Andalucía y dignificar la figura del joven malagueño».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión