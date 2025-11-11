Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salas, durante la entrevista con este periódico, la pasada semana. marilú báez
La Política. Bajo Lupa

Javier Salas, contra todos

Análisis. ·

El subdelegado del Gobierno defiende que el abastecimiento eléctrico está asegurado en Málaga frente a la alerta de empresarios, Endesa, la Junta y el PP; al ser el principal cargo institucional de PSOE en la provincia ha elevado el perfil político de la Subdelegación

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

En las últimas semanas han sido varias las voces que han alertado sobre el déficit de potencia eléctrica en Málaga, que pone en riesgo el ... desarrollo de proyectos en la provincia. Así lo expusieron los empresarios, por boca del presidente de la CEA, Javier González de Lara; el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; y el PP a través de su diputado nacional Mario Cortés. Todos ellos coincidieron en reivindicar al Gobierno la eliminación de límites a las inversiones en nuevas redes de las operadoras como medida para evitar un apagón en las inversiones.

