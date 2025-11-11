Francisco Salado y Javier Salas vuelven a atascarse ante otro colapso en la A-7 en Rincón

La movilidad vuelve a avivar el choque institucional y político en Málaga. Al igual que sucedió a finales de octubre, la avería a primera hora ... de este martes de un camión en la A-7 en Rincón de la Victoria ha reactivado el cruce de reproches entre el alcalde de este municipio y presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas (PSOE).

Durante la presentación de los presupuestos de la Diputación, Salado ha aprovechado para contraponer la apuesta que hace la institución provincial para mejorar las carreteras de su competencia mientras que «se echa en falta la colaboración» del Gobierno para solucionar los problemas de movilidad en la provincia.

«Hoy estamos sufriendo otro gran atasco en la A-7. Una vez más colas, retrasos, estrés, Rincón colapsado y el subdelegado del Gobierno sin dimitir», ha afirmado el dirigente popular, quien ha vuelto a tender la mano al Ejecutivo central con el proyecto presentado por los ayuntamientos de Rincón y la capital para mejorar los accesos a la autovía.

Ampliar Navarro y Salado, detrás, esta mañana en Rincón de la Victoria. sur

En este sentido, Francisco Salado ha lamentado el «desprecio» del Gobierno por no haber respondido a esta propuesta y ha añadido que la provincia sigue esperando las obras hidráulicas de interés general que corresponde ejecutar al Ejecutivo en la provincia.

Unas declaraciones que ha efectuado antes de acudir a Rincón de la Victoria junto a la presidenta del PP de Málaga y delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, para iniciar la campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno que ejecute ya el tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón la capital y donde han denunciado la «falta de voluntad política» para impulsar medidas transitorias como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida ante los accidentes.

Defensa de la gestión gubernamental

A las críticas de los populares ha respondido Javier Salas, quien ha denunciado «la sobreactuación y la demagogia sin límites» del PP y ha defendido que el Gobierno «ya está trabajando» en la ampliación de la A-7 tanto en la zona oriental como en la occidental. «Están pidiendo algo en lo que ya estamos avanzando y que, por cierto, ellos nunca hicieron ni pidieron a los gobiernos del PP», ha añadido.

En este sentido, Salas ha reprochado a Salado que no haya aprovechado la oportunidad de tener a Navarro en Rincón de la Victoria para pedirle que la Junta lleve el metro a este municipio o que ponga solución «a la plaga de cucarachas que afecta al transporte metropolitano de la Junta y que da servicio a los vecinos de su propio municipio»

«¿Qué intereses defienden los responsables institucionales del PP? El chiste se cuenta sólo. Los impuestos de los malagueños pagan el sueldo tanto de Salado como de la delegada de la Junta para que trabajen como responsables institucionales no para que se dediquen a actos de su partido una mañana para atacar al Gobierno de España», ha afirmado.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha aludido a la manifestación del pasado domingo por la sanidad pública y donde, a su juicio, los miles de malagueños que salieron a la calle hablaron «alto y claro» sobre el principal problema que afecta a la provincia: «La privatización de la sanidad por parte de la Junta de Moreno». «De eso tampoco habrán hablado hoy ni Salado ni Navarro porque el sectarismo y la demagogia del PP es su bandera», ha apostillado.