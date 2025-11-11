Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salado, a la izquierda, y Salas, a la derecha. sur

Francisco Salado y Javier Salas vuelven a atascarse ante otro colapso en la A-7 en Rincón

Las colas provocadas por un accidente en la autovía llevan al presidente de la Diputación a pedir de nuevo la dimisión del subdelegado del Gobierno, quien denuncia la «sobreactuación y la demagogia sin límites» del PP

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:22

La movilidad vuelve a avivar el choque institucional y político en Málaga. Al igual que sucedió a finales de octubre, la avería a primera hora ... de este martes de un camión en la A-7 en Rincón de la Victoria ha reactivado el cruce de reproches entre el alcalde de este municipio y presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas (PSOE).

