El pleno de la Diputación de Málaga acaba con una 'espantá' y un encierro

El pleno ordinario de octubre de la Diputación de Málaga ha concluido este miércoles con un momento de tensión política que se ha materializado verbalmente ... en las discrepancias entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición de izquierdas a cuenta del reparto de los fondos a los municipios y en el abandono de la sesión antes de su conclusión por parte de los diputados del PSOE; una 'espantá' a la que se ha sumado el único representante de Con Málaga, Juan Márquez, quien posteriormente y acompañado por alcaldes, concejales y dirigentes de IU, entre ellas su coordinadora provincial, Toni Morillas, se han encerrado en el salón de plenos.

La chispa ha saltado durante el debate de la moción urgente presentada por Con Málaga donde se defendía un reparto «justo» de los fondos a los municipios de menos de 20.000 habitantes y se denunciaba la «discrecional» en la asignación de estos recursos «primando» a los ayuntamientos de mayor población. Una denuncia a la que también se sumó el PSOE por boca del diputado Manuel Lara quien ha criticado «el abandono institucional» respecto a los pequeños municipios por parte de la Diputación a través de un modelo de reparto de fondos «injusto, inmoral, vergonzoso» y que supone «una falta de respeto a los pueblos que mantienen viva esta provincia».

Momento en el que los diputados abandonan el pleno A. M. R.

Unas afirmaciones que han tenido respuesta por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha reprochado a Lara que lo que ha sido «vergonzoso» ha sido su intervención. «En la vida como en la política hay que vestirse por los pies y usted hoy ha faltado a la verdad. No es merecedor del asiento que ocupa», le ha dicho al también alcalde de Cuevas Bajas. Momento en que los diputados socialistas han abandonado la sesión por «las graves» acusaciones e instantes después lo ha hecho Márquez.

Críticas al doble discurso

Ya con la bancada de la izquierda vacía, Salado ha denunciado el doble discurso de Lara exponiendo que cuando se ha reunido en privado con él en su despacho o con algún diputado del equipo de gobierno ha reconocido que «nunca se ha atendido tanto a su municipio como ahora» y posteriormente venga al pleno y diga que su pueblo está desatendido.

Salado le dijo a Lara que «no era merecedor del asiento que ocupa», lo que fue calificado como una acusación «grave» por los socialistas

«O miente cuando está en el despacho o miente aquí (en el pleno de la Diputación). Y miente aquí porque los datos son muy tozudos», ha subrayado el presidente de la institución, quien ha defendido la apuesta que su equipo de gobierno está haciendo por los pequeños municipios recordando que en el último mandato del PSOE se repartían 50 millones de euros al año y ahora son 118 millones y que el 73% va a las localidades de menos de 20.000 habitantes.

Francisco Salado ha subrayado que «no es cierto» que no se ayude a los pequeños municipios y que en privado alcaldes «del PP, del PSOE, de IU y de otros partidos» le reconocen este apoyo y ha reprochado a los partidos de izquierda que estén intentando buscar «una confrontación» entre los regidores. «Me voy triste (del pleno) porque no se ha planteado la realidad de lo que está haciendo esta Diputación», ha apostillado.

Instantes después se ha dado por concluido el pleno, aunque los representantes de IU se han quedado en un encierro en el salón de plenos «hasta que nos desalojen», según han explicado fuentes consultadas.