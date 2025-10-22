Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El diputado provincial, concejales, alcaldes y dirigentes de IU, en el encierro. sur
La Política.

El pleno de la Diputación de Málaga acaba con una 'espantá' y un encierro

Crónica. ·

Los diputados socialistas abandonan sus escaños tras las críticas de Francisco Salado a Manuel Lara por su intervención sobre el reparto de fondos a los municipios, mientras que alcaldes y concejales de IU protestan permaneciendo en el salón una vez concluida la sesión

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:16

Comenta

El pleno ordinario de octubre de la Diputación de Málaga ha concluido este miércoles con un momento de tensión política que se ha materializado verbalmente ... en las discrepancias entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición de izquierdas a cuenta del reparto de los fondos a los municipios y en el abandono de la sesión antes de su conclusión por parte de los diputados del PSOE; una 'espantá' a la que se ha sumado el único representante de Con Málaga, Juan Márquez, quien posteriormente y acompañado por alcaldes, concejales y dirigentes de IU, entre ellas su coordinadora provincial, Toni Morillas, se han encerrado en el salón de plenos.

