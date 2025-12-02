Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hamacas apiladas en una playa vacía de Torremolinos. Ñito Salas

Málaga pierde más de 7.000 empleos en noviembre y es la única provincia andaluza donde sube el paro

Suma 486 desempleados que elevan el total a 110.837

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:02

Málaga sufrió una fuerte bajada de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en noviembre, que con probabilidad se debe -un año más- a ... los efectos de la estacionalidad turística-, ya que importantes hoteles de la Costa del Sol cerraron sus puertas en dicho mes. La provincia perdió 7.111 cotizantes respecto a octubre: la segunda caída de ocupación más importante a nivel nacional después de la que sufrió Gerona.

