Málaga pierde más de 7.000 empleos en noviembre y es la única provincia andaluza donde sube el paro

Málaga sufrió una fuerte bajada de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en noviembre, que con probabilidad se debe -un año más- a ... los efectos de la estacionalidad turística-, ya que importantes hoteles de la Costa del Sol cerraron sus puertas en dicho mes. La provincia perdió 7.111 cotizantes respecto a octubre: la segunda caída de ocupación más importante a nivel nacional después de la que sufrió Gerona.

Málaga fue también la única provincia andaluza donde subió el paro en noviembre. Sin embargo, dicha subida fue moderada en comparación con la destrucción de empleo que se produjo: la lista de desempleados solamente se incrementó en 486 personas respecto al mes anterior, de forma que el total se situó en 110-837. La diferencia se debe a la peculiar consideración de los trabajadores fijos discontinuos a efectos estadísticos: cuando dejan de estar activas, estas personas dejan de contabilizarse como cotizantes, pero no cuentan como parados.

El aumento del paro se debió en su totalidad al sector servicios, que sumó 537 desempleados en noviembre. Los demás sectores redujeron ligeramente su número de parados: la agricultura en 77, la industria en 22 y la construcción en 88.

(Habrá ampliación)