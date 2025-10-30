Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josele Aguilar, este jueves, atendiendo a la prensa. sur

La oposición recela de los presupuestos de la Junta para Málaga, que el PP califica como «ambiciosos»

Política. ·

El PSOE afirma que las cuentas son una «mentira», IU los tacha de «pantomima» y Vox los califica como un ejercicio de «autobombo» de Juanma Moreno

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:27

Comenta

El ritual se repite cada vez que una administración pública presenta unos presupuestos: los partidos que apoyan al gobierno los ensalza mientras que la oposición ... no se los cree y los rechaza. El guión se ha cumplido este jueves un día después de que la Junta de Andalucía presentara sus cuentas de 2026 para Málaga, que ascienden a los 737,47 millones, lo que supone un 40% más que el presente ejercicio. Unos presupuestos que para el PP son «ambiciosos» mientras que el PP, IU y Vox han coincidido en recelar de los números.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  7. 7 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  8. 8 Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  10. 10 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La oposición recela de los presupuestos de la Junta para Málaga, que el PP califica como «ambiciosos»

La oposición recela de los presupuestos de la Junta para Málaga, que el PP califica como «ambiciosos»