La oposición recela de los presupuestos de la Junta para Málaga, que el PP califica como «ambiciosos»

El ritual se repite cada vez que una administración pública presenta unos presupuestos: los partidos que apoyan al gobierno los ensalza mientras que la oposición ... no se los cree y los rechaza. El guión se ha cumplido este jueves un día después de que la Junta de Andalucía presentara sus cuentas de 2026 para Málaga, que ascienden a los 737,47 millones, lo que supone un 40% más que el presente ejercicio. Unos presupuestos que para el PP son «ambiciosos» mientras que el PP, IU y Vox han coincidido en recelar de los números.

A las puertas del Hospital Carlos Haya se ha ido el secretario general del PSOE y parlamentario autonómico, Josele Aguilar, para calificar los presupuestos andaluces para Málaga como los de la «mentira» al volver a recoger promesas «incumplidas» desde 2018 y denunciar que «vuelven a abandonar» a la provincia.

Aguilar ha contestado a las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, que dijo que eran unos presupuestos «históricos» para ironiza con que «lo que es histórico es que vuelven a dejar a Málaga atrás».

Así, el líder socialista ha sostenido que las cuentas no dan respuestas a los tres principales problemas de los malagueños como son «el colapso sanitario», la movilidad y la vivienda, repiten «las mismas promesas» que Juanma Moreno hizo en 2018 y que «no ha cumplido» y son «papel mojado» ya que no se ejecuta lo que se anuncia puesto que desde 2019 las inversiones las inversiones en la provincia «nunca han superado el 30%, y en 2025, a 30 de septiembre, solo se ha ejecutado el 6,1%».

«El presupuesto puede decir lo que quiera, pero la realidad es que Juanma Moreno no invierte en Málaga», ha insistido Aguilar, quien ha recordado que la única inversión nueva es la del IMEC «un proyecto que trae a la provincia el Gobierno de España, no la Junta».

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha tachado los presupuestos de «pantomima» que no atiende las necesidades «urgentes» de los malagueños en vivienda, educación, sanidad o dependencia.

«Estamos ante unos presupuestos en los que se pintan inversiones que ya fueron pintadas en el presupuesto del año anterior y que el PP dejó sin ejecutar. Es, por tanto, una nueva venta de humo», ha afirmado Morillas, quien ha denunciado que Málaga vuelve a estar en la cola en inversión por habitante.

Para Antonio Sevilla, presidente de Vox y parlamentario autonómico, las cuentas de la Junta para Málaga con «otro ejercicio de autobombo y publicidad» del gobierno de Juanma Moreno

«Estamos en año electoral y era obvio que iban a vender un presupuesto con mayor dinero, pero lo que los malagueños deben saber es que todo ese dinero, todas las promesas de más hospitales, más centros de salud y más servicios públicos no sirven de nada si no se ejecutan, y el gobierno de Moreno es experto en prometer y no hacer», ha manifestado Sevilla, quien ha lamentado que en estos años el PP sólo haya aceptado un 1% de las enmiendas presentadas por Vox a las cuentas andaluzas.

La visión de las cuentas que se tiene desde el PP es diametralmente opuesta y ha ensalzado unos presupuestos «ambiciosos, históricos y comprometidos» con la provincia y que demuestran que la Junta cree en el potencial de Málaga mientras el Gobierno de Pedro Sánchez «veta esas aspiraciones», según ha afirmado el secretario general de los populares, José Ramón Carmona.

En este sentido, Carmona ha puesto en valor que la Junta está construyendo el futuro de Málaga frente al «folio en blanco» del Ejecutivo central y ha subrayado que los presupuestos para el próximo año se presentan en tiempo y forma y provincializados, lo que el PSOE «no hace, ni hacía» cuando gobernaba la Junta.

«Estos presupuestos vienen a mostrar que hay un antes y un después para Málaga desde que Juanma Moreno llegó al gobierno andaluz», ha remarcado el número dos de los populares.