El sector agroalimentario lidera las exportaciones

Málaga marca un nuevo récord histórico de exportaciones

La provincia acumula más de 1.600 millones de euros con las exportaciones en el primer semestre, un 2,23% más

E. PRESS

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:40

La provincia de Málaga sigue creciendo con cifras récord en el comercio exterior, con el mejor acumulado en los seis primeros meses del año de ... su historia, hasta los 1.686 millones de euros y un alza del 2,3%, respecto al mismo periodo de 2024. Con ello, Málaga es la sexta provincia exportadora, con el 7,9% del total.

