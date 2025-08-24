Málaga marca un nuevo récord histórico de exportaciones

La provincia de Málaga sigue creciendo con cifras récord en el comercio exterior, con el mejor acumulado en los seis primeros meses del año de ... su historia, hasta los 1.686 millones de euros y un alza del 2,3%, respecto al mismo periodo de 2024. Con ello, Málaga es la sexta provincia exportadora, con el 7,9% del total.

El delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio García Acedo, ha destacado en una nota que «Málaga vuelve a marcar un nuevo récord histórico de exportaciones, algo de especial relevancia ya que crece sobre el récord que ya alcanzamos en 2024, y lo hace además por encima de la media andaluza y española».

Así, los principales productos vendidos por Málaga fueron el aceite de oliva, con 274 millones de euros (un 16,3% del total) y un crecimiento en toneladas del 23,1% hasta las 58.458 toneladas; seguido de las frutas, con 273 millones de euros (un 16,2% del total).

«La exportación de frutas ha registrado un notable aumento del 18,8%, lo que supone su mejor registro para un primer semestres desde que se tienen estadísticas oficiales», ha recordado García Acedo que ha añadido que la exportación de carne y despojos comestibles se sitúa en la tercera posición, con 131 millones de euros (un 7,8% del total) y un crecimiento del 4,3%.

Asimismo, el delegado territorial ha destacado los registros históricos alcanzados en la exportación de aceites esenciales, minerales y automoción. En el caso de los aceites esenciales y preparaciones de perfumería y cosmética, con 80 millones de euros, este capítulo ha aumentado un 27,3% lo que supone una cifra récord nunca alcanzada en este periodo.

Le siguen los minerales metalíferos, escorias y cenizas cuyo crecimiento ha sido del 27,6% y 64 millones de euros, convirtiéndose en su mejor cifra en la historia para un primer semestre de año.

Y los vehículos automóviles, tractores y demás vehículos han experimentado su mejor registro histórico con un aumento del 62% en el primer semestre del año y 54 millones de euros.

Asimismo, García Acedo ha puesto en valor el crecimiento de nueve de los diez primeros capítulos en el comercio exterior lo que vienen a demostrar «la buena salud de nuestra provincia en materia de exportación, que se refleja también en el número de mercados a los que llegamos» que alcanza ya los 157 mercados de todo el mundo.

Los principales mercados de Málaga fueron por este orden en el primer semestre de 2025: Francia, con 227 millones de euros (13,5% del total) y un descenso del -14,9%; seguida de Italia, con 224 millones de euros (13,3%) y un aumento del 18,5%.

Y en tercera posición aparece Portugal, con 218 millones (12,9%) y un notable crecimiento del 32,1% respecto a enero- junio de 2024, el segundo mejor del Top diez. En cuarto puesto se sitúa Estados Unidos, con 155 millones(9,2%) y una caída del -17%.

A continuación se sitúa Alemania, con 93 millones de euros(5,5%) y un retroceso del -15,3%, seguida de los Países Bajos, con 90 millones (5,3%) y un incremento del 23,5%, el tercer mejor de los diez primeros países.

Reino Unido ocupa la séptima posición, con 54 millones de euros (3,2%) y un crecimiento del 36%, el mayor del Top 10, seguido de Marruecos, octavo, con 33 millones de euros (2%) y un aumento del 13,7%; y Bélgica, con 33 millones (1,9%) y un descenso del -3,1 %: China, que cierra el ranking con 32 millones (1,9%) y una caída del -20,2%.

ANDALUCÍA TRADE RESPALDA LA INTERNACIONALIZACIÓN

El delegado territorial de Economía ha señalado también el respaldo que se lleva a cabo desde Andalucía Trade para apoyar a las empresas malagueñas que apuestan por la internacionalización, a través de una programación sectorial genérica y adaptada al su sector, «apoyando su competitividad y crecimiento a través de una novedosa línea de incentivos para el comercio exterior que se suman a las ya existentes dirigidas al desarrollo industrial y al I+D+i».

«Estas tres primeras líneas de ayudas suman incentivos por 244 millones de euros y dentro de éstas, 18 proyectos empresariales de Málaga han sido impulsados en lo que va de año gracias al respaldo de 2,75 millones de euros en incentivos públicos, que permitirán movilizar una inversión incentivada de 6,67 millones de euros en la provincia», ha explicado.

Estos proyectos, promovidos por pymes y entidades malagueñas de diversos sectores, están orientados a la modernización tecnológica, mejora de la competitividad, sostenibilidad e innovación, favoreciendo así la generación de actividad económica y empleo cualificado en la provincia.

Por otra parte, en los primeros seis meses de 2025, la agencia también impulsó la internacionalización de un total de 283 empresas malagueñas que participaron en 202 acciones de internacionalización.

Estas acciones generaron 594 participaciones, ya que una misma empresa puede participar en varias actividades, lo que demuestra la utilidad y relevancia de los servicios ofrecidos por Andalucía Trade.

Según ha apuntado la Junta, un 17,5% de las participaciones de las empresas en las acciones han sido por parte de firmas del sector Agroalimentario (62 empresas), a las que les siguen las de Industria, con 38 empresas, y las de Servicios (37 empresas).