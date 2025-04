Directo | Málaga se manifiesta por el derecho a la vivienda

11:54

Josele Aguilar: «La manifestación es en 42 ciudades, pero Málaga es el sitio donde más tensionada está la vivienda»

«El PSOE está en la calle en defensa del derecho a la vivienda», ha afirmado Josele Aguilar, que se estrena en la calle en esta manifestación por la vivienda como secretario general del PSOE de Málaga. «El de la vivienda es uno de los problemas más graves, y no sólo social, también económico, porque hay profesionales que no se pueden mudar a Málaga por lo cara que está la vivienda», ha continuado en declaraciones a SUR. «Hay manifestaciones en 42 ciudades, no sólo en Málaga, pero aquí es donde está más tensionado el precio tanto en compra como en alquiler», ha apuntado el líder socialista, para achacar la responsabilidad de la cuestión a las «políticas especulativas del Partido Popular».