Beltrán, De la Torre, Rajoy, Navarro, Castillo y Salado, de izquierda a derecha, con el libro. Ñito Salas

Los mandamientos de Rajoy para una buena política

Política. ·

El expresidente del Ejecutivo alerta sobre los ataques al poder judicial y la separación de poderes, critica que la revancha se haya convertido en «la esencia de muchos», ve en el populismo uno de los «mayores retos» de las democracias, aboga por regular el mundo digital y volver a los consensos y pide actuar «con mucha prudencia» en el tema de la inmigración

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

'El arte de gobernar' es el título del último libro escrito por Mariano Rajoy y que este martes ha presentado en un encuentro-coloquio ... organizado por SUR en el AC Hotel Málaga Palacio. En la obra, editada por Almuzara, el expresidente del Gobierno expone sus reflexiones y análisis sobre la política actual y deja sus particulares mandamientos para una buena política abordando asuntos como la democracia, la Constitución, la Corona, el populismo, la economía, las nuevas tecnologías, la inmigración o los consensos.

