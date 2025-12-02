Los mandamientos de Rajoy para una buena política

'El arte de gobernar' es el título del último libro escrito por Mariano Rajoy y que este martes ha presentado en un encuentro-coloquio ... organizado por SUR en el AC Hotel Málaga Palacio. En la obra, editada por Almuzara, el expresidente del Gobierno expone sus reflexiones y análisis sobre la política actual y deja sus particulares mandamientos para una buena política abordando asuntos como la democracia, la Constitución, la Corona, el populismo, la economía, las nuevas tecnologías, la inmigración o los consensos.

Democracia «Hay un problema de la calidad de la democracia»

Rajoy ha hecho una defensa de la democracia como el mejor sistema para ordenar la convivencia social basado en valores superiores como las elecciones, la separación de poderes o la independencia judicial aunque ha admitido que actualmente hay «un problema de la calidad de la democracia en muchos lugares del mundo, también en Europa y en nuestro país».

A su juicio, uno de esos valores superiores más importantes es la independencia judicial y la separación de poderes, por lo que ha afirmado que «si se ataca al poder judicial, la democracia retrocede, pierde calidad y qué sabe lo que puede pasar en el futuro».

En esta línea, el expresidente del Ejecutivo ha añadido que sin Parlamento «no hay democracia» y aunque sin citar expresamente al caso español, ha aludido a que «no es bueno que el Parlamento pierda su vigor al someterse a los designios del Gobierno de turno, y en los últimos tiempos de una forma obscena».

«No es bueno que el Gobierno minimice la importancia del Parlamento y no apruebe los presupuestos», ha remarcado, al tiempo que ha denunciado «la degradación» de la palabra y al tono que se utiliza en los debates parlamentarios, así como al «problema de guardarropía» que se observa en algunos parlamentos. «No es lo mismo ir a una playa que a un Parlamento».

Constitución «La reconciliación tiene hoy muchos enemigos y algunos han convertido la revancha en la esencia de sus vidas»

A pocos días de conmemorarse el 47º aniversario de la aprobación de la Constitución, Mariano Rajoy ha defendido la Carta Magna de 1978, que fue elaborada «entre todos por consenso y por ello es la Constitución de la concordia».

«La Constitución fue aprobada por la inmensa mayoría de los partidos y por una inmensa mayoría de los españoles en referéndum, miró al futuro y superó el pasado. Revisar la historia como se está haciendo los últimos años va contra el espíritu de la Constitución y de la convivencia entre españoles. La reconciliación tiene hoy muchos enemigos y algunos han convertido la revancha en la esencia de sus vidas. Enredar en el pasado es una mala política cuando todos supimos mirar al futuro», ha remarcado.

Corona Califica de «positivo» el reinado de Juan Carlos I y destaca la «serenidad y madurez» de Felipe VI

En el libro, Rajoy se refiere al papel de la Corona española y en su intervención ha aludido a la figura de rey emérito Juan Carlos I calificando el balance de su reinado como «extraordinariamente positivo» al recordar que pilotó la Transición, «una de las operaciones políticas más importantes que se hicieron en el mundo».

Sobre el actual monarca, Felipe VI, ha destacado su «serenidad, competencia, preparación y madurez, lo que nos deja a todos muy tranquilos».

Populismo «Se le confronta con la moderación, la sensatez y el sentido común»

«El populismo es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias en el mundo», ha afirmado Rajoy, quien ha agregado que puede ser encarnado «por un multimillonario de Nueva York, un comunista español fascinado por los dictadores tropicales o un xenófobo centroeuropeo, puede ser de extrema derecha, extrema izquierda, extrema nada o extrema estupidez».

Para hacer frente al desafío que esta corriente supone para el Estado de Derecho, el expresidente del Gobierno ha defendido que se le debe confrontar «con la moderación, la sensatez y el sentido común». «Cuidado con los que lo arreglan todo a gritos y desde posiciones extremas. Oponer a un extremismo con otro extremismo hace que la polarización se pueda multiplicar no sé por cuanto», ha sostenido.

Redes sociales «Igual que se reguló el mundo analógico conviene regular el mundo digital»

Mariano Rajoy ha sostenido que las redes sociales han pasado de ser un agente de democratización y participación social a «un serio problema» para el debate político y la política y ha añadido que son «los extremistas y los populistas quienes se aprovechan de las redes» al recordar como a través de ellas potencias extranjeras pueden influir en un país con «intoxicaciones» informativas como sucedió en Cataluña con el independentismo.

Por ello, Rajoy, un liberal que como él mismo ha reconocido es «antiregulación», ha abogado por que «al igual que se reguló el mundo analógico conviene regular el mundo digital».

Inmigración Llama a huir de los posicionamientos extremos y actuar «con prudencia»

Respecto a la inmigración, uno de los principales retos políticos y sociales a día de hoy, Mariano Rajoy ha lamentado que este asunto se haya convertido en «munición electoral» para los populistas y por ello ha llamado a huir de los posicionamientos extremos de aquellos que «quieren echarlos a patadas» y de quienes quieren que «todos tengan papeles».

«Hay que tomarse esta cuestión muy en serio. No es fácil de abordar, hay que actuar con mucha prudencia y dar pasos en la buena dirección», ha remarcado.

Economía «El Estado no puede suplantar a los emprendedores; el Estado no es un buen empresario»

Mariano Rajoy ha recordado que superar una crisis económica es una tarea «ardua e impopular» donde hay que tomar la decisiones «que hay que tomar» y ha defendido que la mejor política económica es «crear empleo de calidad» y que el objetivo de la economía «no es hacer pobres a los ricos, sino ricos a los pobres».

En este sentido, ha sostenido que el Estado «no puede suplantar a los emprendedores». «El Estado no es un buen empresario, su misión es facilitar la vida a la gente y no ponerle pegas», ha afirmado, al tiempo que ha abogado por impuestos «justos y equilibrados», ha alertado sobre los riesgos del déficit y la deuda y ha precisado que el exceso de regulación «es malo para casi todos».

Consensos «Gobernar es acordar»

El expresidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a los consensos entre los principales partidos y que, a su juicio, se han roto actualmente. «Gobernar es acordar», ha afirmado Mariano Rajoy, quien ha agregado que un buen gobernante debe rodearse «bien, de gente con capacidades» y que conviene escuchar a los profesionales cualificados como los funcionarios. «La política necesita a gente que no necesita a la política», ha remarcado.

Asimismo, ha defendido que un gobernante «no puede ser un doctrinario» porque «no funciona y acaba haciendo mucho daño al país».

Reflexión «La política merece la pena»

Rajoy ha hecho una defensa de la política en un momento donde la imagen de los políticos está estigmatizada y ha afirmado que es «muy peligroso atender a esa afirmación de que todos los políticos son iguales».

«El político es una persona que sirve a la gente, que intenta hacer cosas por la gente, luego habrá políticos buenos o malos como hay futbolistas buenos o malos o ingenieros buenos y malos. En política hay de todo como en cualquier otra faceta de la vida. La política merece la pena», ha apostillado.