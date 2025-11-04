La Junta destaca que al final de la legislatura y desde 2019 habrá invertido en Málaga 4.300 millones

Un total de 4.302,3 millones de euros. Esa es la cantidad que la Junta de Andalucía habrá invertido en Málaga desde 2019, año ... en que Juanma Moreno llegó a la presidencia, y hasta 2026, cuando concluya la actual legislatura y se celebren nuevas elecciones autonómicas. Así lo ha destacado este martes la delegada del Gobierno en la provincia, Patricia Navarro, tras mantener una reunión con los delegados territoriales de las diferentes consejerías para analizar el presupuesto del próximo año.

Unas cuentas que prevén una inversión de 737,4 millones y que, según Navarro, suponen «el broche de oro» a las inversiones realizadas por el ejecutivo de Moreno, que han permitido acometer infraestructuras pendientes a las que se han unido las políticas en materia de empleo que han permitido reducir el paro, las rebajas fiscales, el aumento de las plantillas en educación y sanidad y el incremento de las prestaciones sociales.

La llegada del metro al centro de la capital; la urbanización de la Alameda; la reordenación semafórica y la ampliación de los accesos al PTA para «poner fin» a los atascos; la construcción de seis nuevos centros educativos; la ampliación del Hospital Costa del Sol; las nuevas urgencias del Regional; las obras hídricas para garantizar el abastecimiento como la ampliación de la desaladora de Marbella; o la urbanización de la primera fase del Puerto Seco en Antequera son algunos de los hitos que la delegada de la Junta ha destacado como ya ejecutados gracias a esa millonaria inversión.

Junto a ello, ha enumerado iniciativas que se han desbloqueado y están en marcha como el centro de especialidades y alta resolución de El Palo, el avance de la ampliación del metro hacia el Civil, los nuevos centros educativos previstos en Cártama, Málaga, Fuengirola o Benalmádena, las primeras actuaciones para la autovía hacia Ronda o el proyecto del nuevo hospital de la capital.

En este sentido, Patricia Navarro ha remarcado que esta cifra «histórica» de inversión ha venido a «transformar Málaga, a equipararla al resto de provincias de Andalucía, a introducir a la provincia en la liga de los grandes territorios de las ciudades y provincias importantes de España». «Son números que están transformando Málaga, son números que se transforman en realidades», ha añadido.

«En cada ejercicio presupuestario, el bienestar del ciudadano ha estado en el centro de nuestras políticas y de nuestra gestión; igual que hemos tenido muy presente, especialmente en la primera legislatura, enmendar los casi cuarenta años de la herencia de incumplimientos y falsas promesas que anteriores gobiernos socialistas dejaron en esta provincia, una de las más perjudicadas durante décadas», ha afirmado Navarro a modo de balance.

Respecto a los presupuestos de 2026, año electoral, la delegada del Gobierno andaluz ha hecho hincapié en la apuesta por la la sanidad con una inversión de 91 millones en la provincia, los 96 millones para políticas de vivienda, los 34,9 millones destinados a equipamientos educativos, los 117 para el IMEC, los 52,8 millones para el metro o la partida de 4 millones para iniciar el desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce.