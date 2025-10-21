Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Florido, en una imagen de archivo, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital. sur

Jacobo Florido, tras el archivo de la denuncia por malos tratos: «Han sido meses muy duros; no se los deseo a nadie»

Reacciones. ·

El PP exige al PSOE y Con Málaga que pidan disculpas por haber reclamado la dimisión del concejal; el socialista Dani Pérez no se retracta y reitera que la posición de su partido es que ante una acusación grave hay que dejar el puesto y defenderse desde fuera de las instituciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 14:14

Comenta

«Estos meses han sido muy duros: no se los deseo a nadie. Se me ha acusado de delitos muy graves y ha habido momentos ... en los que me he sentido indefenso y abatido». Así se ha pronunciado este martes el concejal de Turismo, Recursos Humanos y Puerto de la Torre de Málaga, Jacobo Florido (PP), tras adelantar este periódico el auto de la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 donde se archiva de forma provisional la denuncia por malos tratos presentada por su expareja.

