Jacobo Florido, tras el archivo de la denuncia por malos tratos: «Han sido meses muy duros; no se los deseo a nadie»

«Estos meses han sido muy duros: no se los deseo a nadie. Se me ha acusado de delitos muy graves y ha habido momentos ... en los que me he sentido indefenso y abatido». Así se ha pronunciado este martes el concejal de Turismo, Recursos Humanos y Puerto de la Torre de Málaga, Jacobo Florido (PP), tras adelantar este periódico el auto de la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 donde se archiva de forma provisional la denuncia por malos tratos presentada por su expareja.

Florido, que ha agradecido el apoyo recibido por sus compañeros de equipo de gobierno en el Ayuntamiento «empezando por el alcalde», Francisco de la Torre, y del PP de Málaga, ha confiado en que esta sentencia judicial contribuya a que «toda la sociedad reflexione sobre la importancia del derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier ciudadano».

Un llamamiento que ha dirigido en especial al PSOE y Con Málaga, los dos grupos de izquierda en la oposición en el Consistorio, quienes en enero de 2024 -cuando se conoció públicamente el caso de las denuncias cruzadas entre el concejal y su expareja por presuntas agresiones y amenazas- pidieron su dimisión. «No sé en qué tipo de Justicia creen el PSOE y Con Málaga, pero tras producirse el sobreseimiento de la causa, si no se disculpan conmigo, espero al menos que entiendan cómo funciona un Estado de Derecho», ha subrayado Jacobo Florido.

En esa línea, la portavoz del PP de Málaga y del equipo de gobierno popular, Elisa Pérez de Siles, ha exigido a PSOE y Con Málaga a que pidan disculpas por haber solicitado la dimisión de Florido y ha acusado al actual portavoz municipal socialista, Dani Pérez, y la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Toni Morillas, de «saltarse y vulnerar un principio indispensable de un Estado de Derecho como es la presunción de inocencia».

Pérez de Siles ha ido un paso más allá y ha instado al subdelegado del Gobierno en la provincia, el socialista Javier Salas, a aclarar por qué tuvo la opinión pública conocimiento de una denuncia privada presentada a instancia de una parte y que tenía que estar registrada en el sistema VioGén.

En este sentido, la dirigente popular se ha preguntado si el motivo fue «una intencionalidad por parte de quien debe custodiar esta información» y si esa intencionalidad «pudiera ser la de usar los mecanismos y los medios del Gobierno, por ejemplo los de la Policía Nacional, para dañar y perjudicar de alguna forma al adversario político». «Me preocupa si se pudiera estar usando las herramientas del Gobierno a favor de dañar al adversario político y si esto se pudiera estar haciendo con otros compañeros del PP», ha añadido.

Por su parte, Dani Pérez ha manifestado que respeta la decisión judicial de archivar la causa contra Jacobo Florido pero no se ha retractado ni ha pedido disculpas por haber solicitado la dimisión del concejal del popular argumentado que es la posición que establece el código ético del PSOE cuando se produce un caso de presunta violencia machista afecte a alguien de su partido o de otra formación política.

«Cuando tuvimos conocimiento de los hecho le pedimos al señor Florido lo mismo que le hubiéramos pedido a cualquier compañero del PSOE o de cualquier otro partido político. Y es que ante unos hechos que se habían conocido en ese momento tan graves y respetando la presunción de inocencia, a la hora de defenderse lo suyo es dimitir y defenderse desde fuera de las instituciones. Hicimos en aquel momento lo mismo que haríamos hoy ante un caso similar», ha sostenido Pérez.

Desde Vox, su portavoz en la Casona del Parque, Antonio Alcázar, ha manifestado que respetan las decisiones judiciales y que no van a alentar o solicitar actuaciones contra ningún concejal «sea quien sea» mientras se encuentre en curso un procedimiento penal o judicial y sí ha criticado que otros partidos pidieran dimisiones.

«La izquierda prejuzga y pide dimisiones y actuaciones premeditadas sin estar ni siquiera personados en los procedimientos. Es su forma de actuar, tensionar y buscar culpables con prejuicios. Ellos tienen un espejo donde mirarse lleno de corrupción, entre otras cosas», ha apostillado.