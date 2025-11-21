Málaga iniciará en 2026 la revisión de su plan general para responder a las nuevas demandas sociales

El Ayuntamiento de Málaga iniciará en 2026 el procedimiento para la revisión de su Plan General de forma que se adapte a la normativa de ... la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) y, dada la flexibilidad que ofrece esta normativa urbanística andaluza, pueda responder así de forma más ágil a las nuevas demandas sociales, especialmente, el acceso a la vivienda.

Así lo ha anunciado esta mañana el gerente de Urbanismo de la capital, José María Morente, durante su participación en una mesa redonda en el marco del II Foro de Simplificación Administrativa, organizado por SUR con la colaboración del Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, donde ha sostenido que el nuevo planeamiento de la capital no se dilatará tanto en el tiempo como ocurría con la anterior normativa urbanística andaluza (la LOUA), donde el procedimiento para aprobar un planeamiento general podía alargarse hasta nueve años. Así, ha estimado que la revisión podría estar lista en menos de cuatro años. «En una legislatura se hace», ha subrayado.

A juicio de Morente, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Málaga no será como los últimos PGOU de la ciudad -los de 1997 y 2011, aún vigente- donde «se dibujaba y se predeterminaba todo», sino que deber ser un plan general que marque «directrices, estrategias y líneas rojas y que no sea estático«. Además, según ha añadido, debe tener vocación de permanencia «con la vista puesta en los próximos treinta o cuarenta años», para aprovechar la flexibilidad que ofrece la LISTA en el sentido de poder ir adaptándose en función de la evolución de la ciudad.

Morente destaca que debe ser un plan que «marque directrices, estrategias y líneas rojas y que no sea estático»

En este sentido, el responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha incidido en que en ese planeamiento se debe definir qué suelo hay que proteger y cuál puede ponerse en carga para su desarrollo. Asimismo, el nuevo plan arbitrará mecanismos para agilizar la transformación de suelos urbanos que todavía no se han desarrollado y tendrá una visión metropolitana.

Con este paso, Málaga se unirá a los municipios que tanto en la provincia (donde ya hay 13) como en la comunidad autónoma han iniciado los trámites para adaptar su planeamiento. En este sentido, la jefa del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento, María del Carmen Moreno, ha destacado que la LISTA ha establecido un régimen transitorio «muy flexible» y que ya se han puesto en marcha casi medio centenar de mesas de trabajo con los ayuntamientos malagueños para redactar su nueva planificación urbanística.

«En los próximos años se verán los efectos de los nuevos planeamientos en los municipios», ha remarcado Moreno, quien ha compartido mesa, moderada por el periodista de SUR Jesús Hinojosa, junto a Morente y el responsable de Planeamiento Urbanístico del Colegio de Arquitectos, Juan Pedro Sánchez.

Ampliar Sánchez, el periodista Jesús Hinojosa que moderó la primera mesa redonda, Morente y Moreno. Ñito Salas

Paralelamente, el Ayuntamiento de Málaga se encuentra inmerso en la fase final para publicar la nueva ordenanza municipal de tramitación de licencias de obra con la que se pretende agilizar los trámites, una de las grandes reivindicaciones de promotores y constructores. El jefe del Departamento de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, José Gémez, ha avanzado que el objetivo es que antes de final de año pueda entrar en vigor, una vez que se culminen los formularios digitales (el sistema informático por el que se van a solicitar las nuevas licencias).

Una normativa que, como ha recordado Gémez, ha simplificado los trámites y que va en línea con el objetivo marcado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la inauguración del foro de que «tenemos que ser campeones de la velocidad, estar en vanguardia» de la simplificación administrativa.

Ampliar De la Torre, durante su intervención en el foro. ñito salas

Asimismo, la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, ha subrayado en la clausura de la jornada que la Junta es consciente de que la simplificación administrativa «no es una necesidad, es una urgencia vital», y ha remarcado que las puertas de la administración autonómica están abiertas para aceptar propuestas de cuestiones que se puedan simplificar.

Ampliar Amelia Martínez, durante la clausura. Ñito Salas

«En la Junta estamos obsesionados por simplificar y estamos dispuestos y con las puertas abiertas para que nos propongáis cuestiones que podamos simplificar», ha remarcado Martínez, quien ha animado a presentar propuestas a la aceleradora de proyectos impulsada por la Junta y ha dicho entender la frustración que se puede sentir cuando se topan con las normas a nivel estatal y europeo.