El IMEC, el metro y el nuevo hospital, principales apuestas inversoras de la Junta en Málaga en 2026

Las partidas para el proyecto de construcción y equipamiento de un centro de referencia internacional para el sector de la microelectrónica de IMEC, el metro ... y el nuevo hospital de la capital son las principales apuestas inversoras de la Junta de Andalucía en Málaga para 2026, según los datos dados a conocer esta tarde por la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro.

Las cuentas autonómicas para el próximo año, donde se celebrarán las elecciones regionales, prevén una inversión en Málaga de 737,47 millones lo que supone un incremento del 40% respecto a las del presente ejercicio -524,5 millones-. Una cifra que supone la mayor cantidad presupuestada desde que el malagueño Juanma Moreno es presidente de la Junta en 2019.

El IMEC, una iniciativa impulsada por las administraciones central autonómico y local y que se instalará en el Málaga TechPark, desplaza al metro como la gran inversión de la la Junta en la provincia con un total de 117 millones. Este centro está presupuestado en 615 millones y tiene 2030 como horizonte para su puesta en funcionamiento.

En el caso del metro se prevén 51,8 millones para las obras de construcción de la prolongación del suburbano entre El Corte Inglés y el Hospital Civil. Asimismo, se incluye una partida de 403.000 euros para la redacción de los estudios informativos que se están llevando a cabo sobre por dónde debe ir la ampliación futura del metro.

El nuevo hospital, uno de los grandes compromisos de la Junta con Málaga, contará con un presupuesto de 30 millones de euros para el inicio de las obras, previsto para el próximo año. Esta cantidad representa un tercio de los 91 millones que en materia de inversiones sanitarias acometerá el gobierno andaluz en la provincia.

