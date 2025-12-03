La Navidad hecha arte en Málaga por una buena causa

Un canto a la paz plasmado en la imagen de la paloma con el sello de Hierrezuelo y de Griselda Giachero o a través de ... un bucólico paisaje nevado pintado por Kora; la ilusión de un niño ante su primera Navidad reflejada en la cara de Víctor, el nieto de Leonardo Fernández; la evocación de la tradición y los recuerdos en forma de ancla bajo el prisma de M. F. Cornejo; un Nacimiento desde la original mirada de Rafael Jaime; o una recreación de la Adoración de los Reyes al Niño Jesús con la Alcazaba de fondo del debutante Pepe Luis Moreno. Son algunas de las pinturas que ilustran las postales con fines solidarios que cada año edita SUR con el patrocinio de la Fundación Unicaja para felicitar la Navidad y que cumple su edición número 34.

Unas obras realizadas por 23 artistas malagueños utilizando diferentes técnicas (óleo sobre lienzo, acuarela, serigrafía, dibujo digital, pastel digital o acrílico) por una buena causa y que desde este miércoles, 3 de diciembre, y hasta después de Reyes podrá verse en el hall del hotel AC Málaga Palacio como un elemento más de la ornamentación navideña que este establecimiento hotelero, que dirige Jorge González, monta cada año y que se ha convertido en un atractivo más de la ciudad.

La muestra, en la que además de el hotel colaboran la Diputación, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la capital a través de Más Cerca y El Corte Inglés, ha sido inaugurada este miércoles en un acto que ha contado con la asistencia de los pintores participantes, el periodista Pedro Luis Gómez, y el Director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María de Luna, quien ha destacado que esta exposición y la edición de las postales solidarias se han convertido en «un clásico» de la Navidad en Málaga y es una iniciativa «buena para la ciudad y la sociedad».

Adquisición de las postales

En las postales, que los interesados podrán adquirir junto al ejemplar de su periódico en los puntos de venta desde el 4 al 29 de diciembre al precio de 3,95 euros, Fernando Núñez ha plasmado a un guitarrista con las notas del villancico 'Los peces en el río'; de los pinceles de Fabiola Urien, Paco Jurado, Riccardo y Raúl Berzosa han salido las recreaciones del portal de Belén con sus diferentes estilos; mientras que Jaime Rittwagen felicita la Navidad a través de un tranvía que circula por la zona de los Baños del Carmen.

Un paisaje campestre que evoca a la Axarquía bajo la personalísima pintura de Evaristo Guerra; los deseos de la Navidad simbolizados en un cuadro multicolor con la firma de Naarabet; la llegada de los Reyes Magos con los trazos de Violeta Fortes, Leocadia L. Casilari, Marinetta y Salomé Hidalgo; la Virgen María con el Niño Jesús y la Alcazaba de fondo pintado por S. Perea; la visión de la Navidad en una calle de Londres con la firma de Neno Herrera; y elementos de estas fiestas como el árbol, las bolas que lo adornan y las estrellas plasmados por Manolo Jurado y Paco Menjíbar completan las obras.

Ampliar Una visitante contempla las obras expuestas. Marilú Báez

Los beneficios de la venta de esta colección de postales se destinarán a entidades y organizaciones solidarias de la capital y la provincia como la Asociación de Afectados de Lupus; la asociación 'Yo soy tú'; las Adoratrices; Amfremar; Hermanitas de los Pobres; Asilo de los Ángeles; Ciudad de los Niños; asociación Dosta; la obra social de la Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar; el comedor social Casas de Asís de Antequera; y la asociación Nena Paine.