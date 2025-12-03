Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inauguración de la exposición esta mañana con la presencia de los pintores. Marilú Báez

La Navidad hecha arte en Málaga por una buena causa

Inauguración. ·

El hotel Málaga Palacio acoge la exposición con las obras realizadas por 23 pintores malagueños para ilustrar las postales de la campaña solidaria navideña que organizan SUR y la Fundación Unicaja

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Un canto a la paz plasmado en la imagen de la paloma con el sello de Hierrezuelo y de Griselda Giachero o a través de ... un bucólico paisaje nevado pintado por Kora; la ilusión de un niño ante su primera Navidad reflejada en la cara de Víctor, el nieto de Leonardo Fernández; la evocación de la tradición y los recuerdos en forma de ancla bajo el prisma de M. F. Cornejo; un Nacimiento desde la original mirada de Rafael Jaime; o una recreación de la Adoración de los Reyes al Niño Jesús con la Alcazaba de fondo del debutante Pepe Luis Moreno. Son algunas de las pinturas que ilustran las postales con fines solidarios que cada año edita SUR con el patrocinio de la Fundación Unicaja para felicitar la Navidad y que cumple su edición número 34.

