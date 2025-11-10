Málaga es la gran ciudad de España con menos kilómetros de carril bici por habitante Los ciclistas detectan numerosos «puntos negros» para moverse a pedales y reclaman que las vías segregadas se incluyan en todos los nuevos proyectos

En el paradigma de la movilidad sostenible, antes de la irrupción de los coches 'limpios', las zonas restringidas y las bajas emisiones, siempre se enfatizó la importancia de, más allá del peatón, fomentar el transporte colectivo y la bicicleta. Hay ciudades que se han constituido en ejemplos de las dos ruedas, como Sevilla, que hizo una apuesta ambiciosa hace más de una década, también favorecida por la llegada de fondos y la fisonomía urbana. En Málaga, la realidad es que los usuarios se quejan de una red hecha a arreones, con zonas peligrosas para los ciclistas e incluso los viandantes; mal separada en muchos puntos (es únicamente un trozo de suelo de otro color), zigzagueante y bastante inconexa aún.

Convivencia diaria

En el día a día la convivencia de ciclistas y peatones con el transporte motorizado se antoja complicada. Y hay factores que no ayudan. Por ejemplo, muchos turistas con las maletas con ruedas aprovechan lo liso del piso para hacer más llevadero el acarreo. En otras ocasiones, la visibilidad es escasa, dado que los viales sortean marquesinas o quioscos. Lo peor son los puntos en los que acaba el carril y el usuario se queda sin saber muy bien por dónde seguir. Además, con las obras se les suele dar alternativa a coches y viandantes: a las bicis, no.

La radiografía numérica actual es la siguiente, según informan a SUR desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento: la ciudad cuenta ahora con 51 kilómetros de carril bici segregado del tráfico. En ejecución de obras se encuentran otros 4 kilómetros y 9 más en fase de redacción de proyectos. Además, existen 63 kilómetros de carriles con velocidad limitada a 30 kilómetros hora de uso preferente para los usuarios de vehículos de movilidad personal y bicicletas.

Carril bici que hay actualmente en Málaga

Por su parte, la Junta de Andalucía ya impulsó en su día un carril-bici en el PTA y ahora trabaja en su continuidad con un vial de 2,6 kilómetros hasta el Centro de Transportes de Mercancías a través de los Asperones. El Gobierno andaluz también se ha encargado de dotarlo al reponer los servicios y el viario afectado por las obras del metro en Callejones del Perchel.

Un estudio efectuado por PONS Mobility, consultora internacional especializada en movilidad sostenible y segura, junto con la plataforma digital Meep, analizó en 2024 las veinte ciudades más pobladas de España. Málaga no salía bien parada. Era la gran urbe con menos kilómetros (4,95 que ahora serían 5,1) de carril por cada 100.000 habitantes. Vitoria-Gasteiz es todo los contrario, con 70,34 kilómetros. Le siguen, para bien, Córdoba (41,08), Alicante (38,08) y Sevilla (27,48). A la cola, justo antes de Málaga se sitúan Elche (10,91), Vigo (6,81) y Madrid (5,85).

«Desde El Palo hacia el Centro no hay carril porque se acaba en los Baños del Carmen y la gente que vive allí no tiene manera segura de ir» María José Márquez Presidenta de Ruedas Redondas

María José Márquez, profesora de Arquitectura de la UMA, es la presidenta de Ruedas Redondas, un colectivo que lucha desde hace años por impulsar la red viaria para ciclistas en la capital malagueña. La lista de «puntos negros» para los usuarios de las dos ruedas comienza en la zona Este. «Desde El Palo hacia el Centro no hay carril porque se acaba en los Baños del Carmen y la gente que vive allí no tiene manera segura de ir». Lo mismo ocurre hacia el otro lado, en la conexión con Rincón de la Victoria, por El Candado y La Araña. «Es como si El Palo estuviera en medio, aislado de todo. Allí vive mucha gente y está totalmente desconectada».

Otro eje conflictivo es el túnel de La Alcazaba. «Después de meterse en una obra de casi tres millones de euros para poner unas mamparas que no sirven para nada, no han dejado sitio para el carril», denuncia la activista. Y ello, a pesar de que el colectivo hizo mediciones propias para demostrar que cabía. «Simplemente, es que no se quiso poner». Lo peor en este caso está en la dirección a la plaza de la Merced, que hay cierta rampa y cuesta más recorrerlo en bici. «Los coches van con prisa y es bastante estresante». También es conflictivo el itinerario para acceder desde el Centro hacia El Ejido y por la calle Victoria hasta Fuente Olletas.

En la Alameda Principal, de nuevo un escenario similar: después de una inversión de casi 8 millones de euros no aprovecharon para hacer un plataforma reservada. «Tampoco nos valen esos carriles de convivencia con el peatón. Sólo hay una pintura roja pero no hay más que pasar por allí y ver que la gente no cabe en las paradas de autobuses, o que hace cola frente al quiosco y lo invaden».

Oportunidades perdidas

Márquez lamenta que ambos casos hayan sido «oportunidades perdidas» para mejorar la movilidad urbana. A ello, añade lo que denomina «espacios nefastos de convivencia», como el citado de la Alameda y el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, donde unas rayas confusas y mal delimitadas separan la franja de los ciclistas de los peatones.

Ampliar Carril bici pintado en el Paseo Pablo Ruiz Picasso. ÑITO SALAS

En la misma línea, en la zona de expansión de La Térmica hacia Sacaba otra vez aparece el mismo modelo, «de grandes avenidas de 6 o 7 carriles para coches y ninguno para ciclistas. Todo el tiempo nos dedicamos a meter carriles bici en sitios que ya existe, normalmente quitando espacio al peatón, y sin embargo en obras de gran envergadura como esta no lo ponen desde el principio, y luego hay que meterlo con calzador».

Asimismo, hay muchas reclamaciones de usuarios del carril que se suprimió en Carlos Haya, donde «la gente siente que lo quitaron de un día para otro y se han quedado sin alternativa».

En todo caso, estos viales al fin toman algo de velocidad, en buena medida gracias a la línea de fondos europeos Next Generation. Están en marcha las obras para conectar Teatinos con la zona del Palacio de Ferias y los recorridos en el entorno del Martín Carpena, Sostoa, Juan XXIII, Ortega y Gasset, avenida María Zambrano e Intelhorce.

Trazar un carril suele conllevar trabajos en aceras, zonas verdes, traslado de farolas y mobiliario urbano, bancos y árboles. A veces, hay que eliminar aparcamientos. Y ahora se intentan dibujar con anchuras de entre 2,20 y 2,80 metros. También se establecen distancias entre ciclistas y con respecto al tráfico motorizado, que se fija en al menos 0,30 metros. En cuanto a las velocidades de diseño, los más avanzados estipulan 30 kilómetros por hora, 15 en las intersecciones más conflictivas.

Claves técnicas

En términos de anchura útil, el carril bici dispondrá de entre 2,20 y 2,80 metros de la misma. Se ha de cumplir lo siguiente: 0,75 metros de gálibo estricto para cada ciclista; 0,25 metros de separación entre ambos gálibos; 0,25-0,50 metros de separación con respecto al límite del carril bici. Como resultado, la anchura más recomendable es la de 2,50 metros. Tiene que haber una separación entre el carril bici y los diferentes espacios. La anchura mínima de separación entre el carril bici y el tráfico motorizado es de 0,30 metros, según recoge el proyecto.

Aunque el colectivo ciclista sigue reivindicando más vías segregadas, también reclama otras medidas, como el «modelo de pacificación» que se está imponiendo en Europa

Aunque el colectivo ciclista sigue reivindicando más vías segregadas, también reclama otras medidas, como el «modelo de pacificación» que se está imponiendo en Europa, que es «infinitamente más barato», destaca la presidenta de Ruedas Redondas. Se trata de que en las calles secundarias de los barrios, los coches circulen en una sola dirección y las bicis puedan ir en las dos.

«Eso no cuesta nada, sólo señalética vertical y un poco de pintura en el suelo. No hay que construir el carril ni quitarle espacio a los peatones, sólo tiene que estar bien señalizado y explicado». Así se generarían las llamadas «calles reciclables», que se están haciendo en muchos países europeos, tales como Alemania, Bélgica e Irlanda.

