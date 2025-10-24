Elías Bendodo pone a Málaga como ejemplo de gestión en vivienda

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha puesto este viernes a las administraciones gobernadas por los populares ... en Málaga como ejemplo en la gestión de políticas de viviendas con el impulso a la construcción de pisos y ha destacado la iniciativa impulsada por la dirección provincial del partido, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de la capital, de crear oficinas 'antiokupación' en las ciudades de más de 20.000 habitantes donde gobiernan (lo hacen en quince de las 17) y de asesorar a las pequeñas localidades a través de la Diputación.

Acompañado por Francisco de la Torre y Patricia Navarro, Bendodo ha afirmado que frente a la «inactividad y parálisis» del Gobierno en materia de viviendas para los alcaldes del PP es «una de las grandes prioridades». En este sentido ha destacado que las políticas del alcalde de Málaga están impulsando actualmente 5.000 viviendas protegidas y que desde que llegó al cargo, en 2000, ha entregado 5.300 pisos y ha añadido que los municipios gobernados por el PP están impulsando la construcción de 10.000 viviendas.

El integrante de la dirección nacional de los populares ha recordado que en la provincia hay 150.000 viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler porque los propietarios «no se fían» por el temor de que sus viviendas sean ocupadas y es que, a su juicio, el «verdadero plan de vivienda de Pedro Sánchez es el de la okupación».

Pide al Gobierno que copie las propuestas populares

Por ello, Elías Bendodo ha instado al Ejecutivo a que copie «cuanto antes» sus propuestas antiokupación con la ley presentada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ha sido aprobada en el Senado y que permanece «bloqueada» en el Congreso por su presidenta, Francina Armengol, porque «sabe que si de debate saldrá adelante».

Una norma que, como ha recordado, prevé el desalojo de quienes ocupen en veinticuatro horas, un aumento de las penas para los 'okupas' y la imposibilidad de que éstos puedan empadronarse.

Navarro, por su parte, ha puesto el «intenso trabajo» de los populares para luchar contra la situación de «desamparo e inseguridad que genera la okupación y de la que Málaga no está exenta» y ha mencionado la puesta en marcha de las oficinas 'antiokupación' y la labor de inspección y seguimiento que hace la Junta para que las VPO cumplan su función social y que ha permitido la recuperación por parte de la administración autonómica de 288 viviendas protegidas en la provincia que eran objeto de ocupación ilegal o donde se cometían delitos como el narcotráfico.

Patricia Navarro reclama el fin de la «ley 'prookupas' del Gobierno»

La presidenta del PP de Málaga ha reclamado el fin de la «ley 'prookupas' del Gobierno», en alusión a la Ley Antidesahucios, y ha destacado que «habría menos desahucios sin una norma ideológica que ampara y da cobertura a la ocupación ilegal».

Mientras que De la Torre ha incidido en que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana la licitación de catorce parcelas de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible y ha añadido que la capital aborda la problemática de la vivienda «con sensibilidad y creando seguridad jurídica».