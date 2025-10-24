Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bendodo, este viernes, en el Paseo del Parque y detrás De la Torre y Navarro. salvador salas

Elías Bendodo pone a Málaga como ejemplo de gestión en vivienda

Política. ·

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP destaca la construcción de pisos impulsadas por los ayuntamientos populares y la puesta en marcha de oficinas 'antiokupación' en los municipios

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:20

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha puesto este viernes a las administraciones gobernadas por los populares ... en Málaga como ejemplo en la gestión de políticas de viviendas con el impulso a la construcción de pisos y ha destacado la iniciativa impulsada por la dirección provincial del partido, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de la capital, de crear oficinas 'antiokupación' en las ciudades de más de 20.000 habitantes donde gobiernan (lo hacen en quince de las 17) y de asesorar a las pequeñas localidades a través de la Diputación.

