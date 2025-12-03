Patricia Navarro llama a enarbolar la bandera de la igualdad frente a «los agravios» del Gobierno con Málaga
Política. ·Los populares celebran el 4-D desplegando en Alhaurín el Grande una enseña de Andalucía de 30 metros y apelan al espíritu reivindicativo de la manifestación por la autonomía de 1977 ante «la falta de inversión y el bloqueo político del sanchismo» a la provincia y la comunidad
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:53
En la víspera de la celebración, este 4 de diciembre, del Día de la Bandera de Andalucía en la jornada en que se recuerdan las ... multitudinarias manifestaciones que en 1977 reclamaron una autonomía para la comunidad al mismo nivel que las regiones históricas, el PP de Málaga ha conmemorado esta efeméride con un acto en Alhaurín el Grande donde la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro, ha llamado a la ciudadanía a enarbolar la bandera verdiblanca para reivindicar «la igualdad y el equilibrio territorial ante los continuos agravios» del Gobierno del presidente Pedro Sánchez y María Jesús Montero (vicepresidenta primera y líder del PSOE-A) a Málaga.
Tras desplegar una bandera de Andalucía de 30 metros junto a dirigentes del PP, entre ellos la presidenta local de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, Navarro ha lamentando que, «casi medio siglo después, el sanchismo nos obliga a echar la vista atrás por su falta de inversión y su bloqueo político a Andalucía y a Málaga».
«No es juego democrático priorizar las inversiones siempre en los mismos territorios, negándoselas a Málaga y a Andalucía», ha denunciado la dirigente popular, quien ha añadido que «tampoco es aritmética parlamentaria mantener siete años de abandono y bloqueo a esta tierra por interés partidista y personal de Pedro Sánchez».
Denuncia los incumplimientos
Así, Patricia Navarro ha criticado que el Ejecutivo mantenga el «injusto» sistema de financiación que hace perder a Andalucía más de 1.500 millones al año, que haya una inversión «cero» para mejorar las carreteras o la red de Cercanías, y que no haya se haya destinado «ni un sólo euro» a ejecutar las obras hidráulicas de su competencia pendientes en la provincia.
Ante esta situación, Navarro, que ha recordado que los andaluces no quieren ser más que nadie pero tampoco menos, ha animado a los malagueños a «mantener vivo el espíritu reivindicativo del 4 de diciembre mientras continúan las cesiones a Cataluña» y que es el momento de decirle «al sanchismo que ya se ha acabado su tiempo, tras siete años años promulgando la desigualdad hacia Málaga y Andalucía».
.
