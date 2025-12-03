Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia Navarro llama a enarbolar la bandera de la igualdad frente a «los agravios» del Gobierno con Málaga

Política. ·

Los populares celebran el 4-D desplegando en Alhaurín el Grande una enseña de Andalucía de 30 metros y apelan al espíritu reivindicativo de la manifestación por la autonomía de 1977 ante «la falta de inversión y el bloqueo político del sanchismo» a la provincia y la comunidad

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:53

Comenta

En la víspera de la celebración, este 4 de diciembre, del Día de la Bandera de Andalucía en la jornada en que se recuerdan las ... multitudinarias manifestaciones que en 1977 reclamaron una autonomía para la comunidad al mismo nivel que las regiones históricas, el PP de Málaga ha conmemorado esta efeméride con un acto en Alhaurín el Grande donde la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro, ha llamado a la ciudadanía a enarbolar la bandera verdiblanca para reivindicar «la igualdad y el equilibrio territorial ante los continuos agravios» del Gobierno del presidente Pedro Sánchez y María Jesús Montero (vicepresidenta primera y líder del PSOE-A) a Málaga.

