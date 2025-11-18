Málaga se adhiere a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía

El Ayuntamiento de Málaga ha firmado este martes su adhesión a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía convirtiéndose en la localidad número 124 que ... forma parte de esta iniciativa impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y cuyo objetivo es favorecer la implantación de industrias y generar oportunidades de inversión y empleo en la comunidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el consejero de Industria, Jorge Paradela, han suscrito el documento de adhesión durante la inauguración del III Encuentro de Ciudades Industriales de Andalucía que durante este martes se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital y donde ocho municipios -uno por provincia- han expuestos sus estrategias para captar industrias.

Paradela ha destacado que la red sigue creciendo desde que hace tres años se puso en marcha pasando de 80 a 124 municipios que tienen un compromiso «firme» con el desarrollo de la actividad industrial.

Compromisos

Así, las localidades adheridas se comprometen a impulsar la agilidad administrativa para tramitar los permisos necesarios para la implantación en sus municipios de una nueva industria; a establecer bonificaciones fiscales o de otra índole; y elaborar un cuaderno de ventas para presentarse de una manera atractiva a los potenciales inversores. Por su parte, la Consejería de Industria se compromete a difundir la red industrial y las actividades que se desarrollan tanto dentro de la comunidad como fuera de ella.

En este sentido, Jorge Paradela ha calificado de «muy positivo» el momento industrial que vive Andalucía, donde en los nueve primeros meses del año la industria andaluza ha crecido un 8% cuando a nivel nacional «apenas ha sido del 1%» y se han captado 5.000 millones en inversión industrial que tienen como protagonista fundamental «la transición energética, la descarbonización de la industria y la digitalización de la industria».

Asimismo, Paradela ha destacado que la industrial es una actividad que permanece en el territorio porque al instalarse lo hace «con vocación de continuidad», fija población al territorio contribuyendo a luchar contra la despoblación y crea empleo «de calidad». En este sentido, ha añadido que entre 2019 y 2024 ha habido un crecimiento de 40.000 empleos industriales y que la cifra total asciende en toda la comunidad a 333.000 trabajadores industriales.

Por su parte, Francisco de la Torre ha manifestado que el Ayuntamiento de Málaga cree «profundamente» en la necesidad de desarrollar la industria en Andalucía y de la colaboración entre instituciones para ello y ha subrayado que aunque la ciudad tiene que seguir avanzando en este sector ya se han ido dando pasos.