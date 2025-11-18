Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paradela y De la Torre, tras firmar la adhesión. ñito salas

Málaga se adhiere a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, destaca que este sector genera empleo de calidad y contribuye a fijar población al territorio

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga ha firmado este martes su adhesión a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía convirtiéndose en la localidad número 124 que ... forma parte de esta iniciativa impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y cuyo objetivo es favorecer la implantación de industrias y generar oportunidades de inversión y empleo en la comunidad.

