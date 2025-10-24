Málaga acoge la entrega de los Premios de Periodismo de Investigación 2025

La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha celebrado este jueves 23 de octubre en Málaga la quinta edición de los Premios API 2025, para ... reafirmar su compromiso con el periodismo que incomoda, fiscaliza y fortalece la democracia.

La API ha decidido celebrar en Málaga la entrega de sus premios continuando con la tradición de trasladar esta ceremonia fuera de Madrid, donde la Asociación tiene su sede, para reivindicar y apoyar el periodismo de investigación local, uno de los más difíciles de sostener por la falta de recursos y por ser en el que más de cerca se sienten las presiones de los poderosos. «Queremos que estos premios sigan recorriendo España, porque el periodismo de investigación no se hace solo desde las grandes redacciones nacionales. También se hace en las redacciones locales, con esfuerzo, rigor y compromiso», destaca la junta directiva de la Asociación.

Desde su creación en 2021, los Premios API se han consolidado como un referente que reconoce el trabajo de periodistas y equipos que investigan con profundidad asuntos de interés público. No es la primera vez que la entrega de los galardones se realiza fuera de Madrid. En la segunda edición, la gala se llevó a cabo en Barcelona, momento en el que se estableció la apuesta de la API por la pluralidad territorial de la Asociación. En esa línea, en 2024 la API atrajo a España, por primera vez, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), un hito que situó a nuestro país en el centro del periodismo de investigación iberoamericano. En el marco de este evento internacional se entregaron los premios de la cuarta edición con la participación de grandes figuras del periodismo.

Este año la gala se ha celebrado en el Rectorado de la Universidad de Málaga, una de las joyas arquitectónicas y culturales de la ciudad, que abrirá sus puertas para acoger la gran cita anual del periodismo de investigación en España. El acto cuenta con la implicación directa del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se ha consolidado como un referente académico en la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la ética, la transparencia y el rigor informativo. La celebración en este enclave universitario subraya la conexión entre la investigación académica y el periodismo como herramienta de transformación social. La gala cuenta, además, con el apoyo de Renfe, Minor Hotels y NSUE Studio.

Premiados

El Premio API en la categoría General ha recaído en la investigación «Lo que la FIIAPP esconde: la 'cara B' del control migratorio español», elaborada por la Fundación porCausa y publicada en El Confidencial. El trabajo, firmado por Isabella Carril-Zerpa y José Bautista, destapa cómo fondos europeos y nacionales fueron canalizados a través de la FIAP —una fundación pública dependiente del Gobierno español— hacia proyectos de cooperación que en realidad sirvieron para externalizar las fronteras hacia África. El jurado ha destacado su rigor metodológico y su capacidad de combinar periodismo de datos, reporterismo de campo y análisis de documentación oficial para revelar una trama opaca con consecuencias humanas profundas.

En la categoría de Periodismo de Datos, el galardón ha sido para «Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable», elaborado por el equipo de Datadista y publicado en elDiario.es. El proyecto analiza millones de registros oficiales sobre la calidad del agua de consumo y revela que más de un millón de personas viven en zonas donde el agua del grifo no es apta por contaminación por nitratos. El jurado ha subrayado su valor de servicio público y su capacidad para transformar un problema ambiental complejo en una historia humana y accesible, apoyada en datos abiertos y visualizaciones interactivas.

El Premio API en la categoría Local ha recaído en el documental «Jornaleros: el mal patrón», producido por EntreFronteras y coproducido por Canal Sur, dirigido por Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz Lucena. La pieza reconstruye la desaparición de dos trabajadores africanos en la campaña de la aceituna en Jaén y retrata la vulnerabilidad de los migrantes en el campo andaluz. Estrenado en el Festival de Málaga, el documental ha sido reconocido por su valentía, sensibilidad y profundidad al abordar una realidad silenciada.

Jurado

El jurado de esta edición ha estado presidido por Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España. De esta manera, desde la API se ha querido poner en valor la labor que RSF desarrolla en defensa de la libertad de prensa y la protección de los periodistas en todo el mundo, un trabajo que resulta hoy más necesario que nunca.

En un contexto marcado por uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del periodismo, con el asesinato de centenares de reporteros en Gaza y la persecución sistemática de profesionales en distintos países, la organización ha mantenido una voz firme y constante en la denuncia de estas violaciones y en el apoyo a quienes ejercen su labor en condiciones extremas. Junto a Bauluz en el jurado han estado Tomás Ocaña, periodista y exvicepresidente de la API; Juan Francisco Gutiérrez Lozano, catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga; Ana Ordaz, periodista de La Marea y Climática; y Juan Cano, periodista de Diario Sur.

La composición del jurado refuerza el carácter plural y territorial de los premios, integrando perfiles del ámbito académico y profesional, y conectando con el entorno andaluz y malagueño a través de la presencia de un catedrático de la UMA y un periodista de referencia en la región. Ambos aportan una mirada cercana al ecosistema mediático local y al papel que el periodismo de investigación desempeña en la defensa de la transparencia y los derechos ciudadanos. A esto se suma que la gala ha sido conducida por la periodista Esther Luque, directora del programa 'Hoy por Hoy Málaga' de la Cadena SER.