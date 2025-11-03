Abascal asciende al 'malagueño' Hernández Quero y lo nombra portavoz adjunto en el Congreso

Carlos Hernández Quero, diputado por Málaga aunque madrileño de nacimiento, se consolida como uno de los valores en alza de Vox después de que el ... líder del partido, Santiago Abascal, lo haya ascendido al nombrarle este lunes portavoz adjunto en el Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, quien en los últimos meses se ha ido distanciando de la dirección de la formación.

Proveniente de la cantera de Vox, Hernández Quero (Madrid, 1990) es desde las elecciones generales de 2023 diputado en el Congreso por Málaga, provincia donde fue como número dos en la candidatura de Vox encabezada por Patricia Rueda y tierra donde su familia vivió durante algún tiempo. Su inclusión en la lista como 'paracaidista' fue una directriz de la dirección encabezada por Abascal.

No es el único ascenso político de este doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue investigador durante cinco años para después trabajar como archivero y consultor político en diversas entidades. El pasado febrero, tras la dimisión de sus cargos de Juan García-Gallardo, entró en la cúpula del partido como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como portavoz de Vivienda.

«Altavoz» de las propuestas en vivienda

Además, Carlos Hernández Quero es también el portavoz de Vox en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso y uno de los encargados de las propuestas en materia de vivienda del programa económico de la formación, cuya gira para darlo a conocer en toda España comenzó en Málaga el pasado 9 de octubre.

Con su nombramiento como portavoz adjunto Vox prende que haga «de altavoz de uno de los principales problemas por los que atraviesan los españoles: el de la emergencia habitacional. Vox lleva años denunciando las fracasadas políticas de vivienda del bipartidismo e impulsa ahora con la portavocía de Quero su esfuerzo por dar a conocer las propuestas del partido en materia de vivienda», según ha informado el grupo parlamentario.

Hernández Quero será portavoz adjunto al igual que José María Figaredo (secretario general del grupo parlamentario de Vox) y María Ruiz, mientras que como portavoz del partido en la Cámara Baja se mantiene Pepa Rodríguez de Millán.