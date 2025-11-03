Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hernández Quero, en la sede de Vox en Málaga durante una entrevista con este periódico. migue fernández

Abascal asciende al 'malagueño' Hernández Quero y lo nombra portavoz adjunto en el Congreso

Política. ·

Diputado por Málaga, aunque nacido en Madrid, es uno de los jóvenes valores en alza de Vox, donde a principios de año entró en la dirección nacional

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Carlos Hernández Quero, diputado por Málaga aunque madrileño de nacimiento, se consolida como uno de los valores en alza de Vox después de que el ... líder del partido, Santiago Abascal, lo haya ascendido al nombrarle este lunes portavoz adjunto en el Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, quien en los últimos meses se ha ido distanciando de la dirección de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

