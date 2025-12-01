Málaga fue en 2024 la provincia andaluza con más diagnósticos de VIH

La provincia de Málaga encabeza en Andalucía la cifra de nuevos diagnósticos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en 2024, con 145 casos. Además, el ... incremento es significativo: crecen los casos un 20,83% interanual, según los datos hechos públicos este lunes por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cuyo titular, Antonio Sanz, ha clausurado en Sevilla la jornada del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/SIDA organizada por su departamento.

De esta manera, en 2024 se diagnosticaron 145 nuevos casos de sida en Málaga, de los que 120 son hombres y 25, mujeres. La tasa es de 8,17 por 100.000 habitantes (experimenta un incremento del 19,2%), mayor que la tasa media española (6,95) y andaluza (6,1). En 2023, se reportaron 120 nuevos casos, con una tasa de 6,85 por 100.000 habitantes en la provincia.

En España, según el Sistema de Información de nuevos diagnósticos, se han notificado 3.340 nuevos casos de VIH y la tasa (6,95 por cada 100.000 habitantes) está aún por encima de la media de los países de la Unión Europea (UE).

Estos números rompen la tendencia a la baja de los diagnósticos del último lustro en la provincia: en 2019 se dieron 311 y 146 en 2020, para continuar el descenso hasta los 120 (117 según otras series de datos consultadas también de raíz autonómica) de 2023.

En valores absolutos, y en cuanto a diagnósticos tras Málaga se situaron Sevilla (107), Almería (66), Granada (58), Córdoba (52), Cádiz (49), Huelva (27) y Jaén (23).

En Andalucía, fueron 527 los nuevos casos, ocho más que en 2023. El 53% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos (64 en estado sida). Esta cifra replica a la española y podría asemejarse, por tanto, a la provincial, lo que indica a las claras la necesidad de que en la ecuación de los chequeos de salud pacientes y médicos de familia y de urgencias barajen otra nueva derivada: la de realizarse la prueba.

En 2024, las relaciones sexuales entre hombres que tienen sexo con hombres fueron el mecanismo de transmisión más frecuente (45,3%), seguido de las relaciones heterosexuales (23,5%). Aumentar el diagnóstico precoz y reforzar las estrategias de prevención y salud sexual, especialmente entre los jóvenes, son pasos clave.

Llamamiento a realizarse la prueba

El consejero Sanz ha hecho un llamamiento «especialmente a los jóvenes» para cerrar definitivamente la puerta al estigma asociado a las infecciones de transmisión sexual, especialmente al VIH/Sida. «El estigma y la discriminación aumentan el riesgo de adquirir el VIH, merman el acceso a los servicios y profundizan en la marginación y la violencia: nadie, absolutamente nadie, debería ser discriminado por su estado de salud».

Sanz ha señalado que Andalucía avanza con nuevos circuitos diagnósticos y con la extensión de la profilaxis preexposición (PrEP) y ha recordado que la comunidad ya superó en 2021 el objetivo 90-90-90 marcado por ONUSIDA (conocimiento del estado serológico, 90,4%; acceso al tratamiento para las personas que conocen su estado, 90,7% y la supresión viral entre los que reciben el tratamiento está ya en el 91,9%). El fin es llegar al 95-95-95 fijado para 2030, ha aseverado.

El consejero ha invitado a la población a que se haga las pruebas del VIH, porque «un diagnóstico tardío es un problema grave tanto para la persona como para la sociedad en general: las pruebas de detección y diagnóstico temprano permiten mejorar la calidad de vida de las personas y frenar la expansión de la epidemia».

El titular de sanidad ha afirmado que el VIH es una «condición crónica manejable» en la actualidad, ha abogado por mirar de frente «a las nuevas realidades de la salud sexual», entre las que ha citado el chemsex (sexo con drogas), que «plantea nuevos retos, no sólo en salud sexual, sino también en salud mental y adicciones».

Las ITS en Andalucía han crecido en la última década, superando en 2024 los valores esperados con respecto a años anteriores, especialmente en clamidias, gonorrea y sífilis. La subida del VIH, así como de estas enfermedades, se debe, entre otras causas, a la mayor accesibilidad a las pruebas diagnósticas y a la mejora de los sistemas de vigilancia, pero también al descenso en la percepción del riesgo y a la expansión de las relaciones a través de aplicaciones digitales, lo que ha llevado a impulsar la generalización de pruebas de detección de ITS entre profesionales de Atención Primaria y de urgencias, con el fin de que se conozca, cuanto antes, el estado serológico.

El diagnóstico, cuanto antes

Manuel Castaño, especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha destacado que la infección está «bien controlada» en Málaga, que ha habido un impacto importante en las consultas por parte de los pacientes que vienen de otros países, básicamente de Hispanoamérica o del este de Europa, y ha recalcado que él ya tiene pacientes en seguimiento con más de ochenta años que llevan 30 y 35 de infección, aunque sí sigue siendo un problema «el diagnóstico tardío» desde hace tres lustros. «Esto tiene problemas desde el punto de vista personal, asistencial, social, de transmisión de la enfermedad, porque ya sabe que una persona que se diagnostica, se trata, se controla, la carga viral se hace indetectable y deja de transmitir el virus».

Recuerda que se está haciendo un protocolo de diagnóstico en urgencias, de forma que, cuando alguien llega «con una serie de enfermedades o de procesos que pueden hacer sospechar la infección por VIH, se le pide una serología, con permiso previo del paciente, como siempre: ahí se están cazando 'diagnósticos'», declara. También se está formando a médicos en Atención Primaria.

Lo cierto es que entre un 8% y un 10% de los pacientes que tienen VIH no lo saben. «Las personas que vayan a su centro de salud para hacerse un chequeo rutinario, para ver cómo tienen las hormonas tiroideas, que pidan a su médico hacerse un control, porque todos hemos estado expuestos o hemos podido estar expuestos». No en vano, destaca que «la verdad es que el miedo al sida se ha perdido completamente, nadie utiliza preservativos: se utiliza la PreP como si fuera un preservativo químico, para que nos entendamos, con lo cual otras infecciones de transmisión sexual están emergiendo de una forma importante», reflexiona.

«La idea que hay que transmitir es que, si se diagnostica, nadie se muere de esto: la clave está en el diagnóstico». Si ello ocurre, se elimina la transmisión materno-infantil (ya erradicada en el país).

Los avances en los antirretrovirales son gigantescos en la última década: son más cómodos y no tienen toxicidad. «Hoy el 80% de las personas se controlan con una pastilla una vez al día: toman menos medicación que un hipertenso». Ya se usan fármacos inyectables cada dos meses y, en un futuro no muy lejano, los estudios actuales habrán alumbrado una pastilla semanal que nace de dos fármacos combinados.

El futuro, sin embargo, es de las estrategias long-acting, fármacos introducidos por vía subcutánea que se podrían usar cada seis meses. A ello se suma la profilaxis preexposición, indicada para personas que tienen relaciones de riesgo. Cada vez se usa más.