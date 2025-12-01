Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero Antonio Sanz, en unas jornadas en Sevilla con motivo del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida SUR

Málaga fue en 2024 la provincia andaluza con más diagnósticos de VIH

Los diagnósticos en la provincia crecen un 20,83%, hasta los 145 casos el año pasado frente a los 120 de 2023, la mitad tardíos, con lo que se rompe la tendencia a la baja del último lustro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:36

La provincia de Málaga encabeza en Andalucía la cifra de nuevos diagnósticos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en 2024, con 145 casos. Además, el ... incremento es significativo: crecen los casos un 20,83% interanual, según los datos hechos públicos este lunes por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cuyo titular, Antonio Sanz, ha clausurado en Sevilla la jornada del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/SIDA organizada por su departamento.

