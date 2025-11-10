Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción de Cribado del Cáncer de Mama. SUR

Málaga tiene 157 afectadas por los cribados del cáncer de mama

La Junta de Andalucía asegura que de las 2.317 andaluzas que necesitaban pruebas complementarias sólo quedan por llamar 217

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha resuelto este lunes una de las grandes incógnitas de la polémica generada en torno a los fallos ... de comunicación en el protocolo de cribados de cáncer de mama: Málaga aglutina a un total de 157 afectadas del total de 2.317 existentes en Andalucía, un dato que confirma que esta es la segunda provincia con mayor número de mujeres con necesidad de realizarse pruebas complementarias muy lejos de Sevilla, que agrupa a 2.051. El resto de Andalucía quedaría así: 80 casos de Cádiz, 14 de Granada, diez de Almería, cinco en Huelva y otras cinco en Jaén. Almería es la única provincia sin perjudicadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga tiene 157 afectadas por los cribados del cáncer de mama

Málaga tiene 157 afectadas por los cribados del cáncer de mama