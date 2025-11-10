Málaga tiene 157 afectadas por los cribados del cáncer de mama

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha resuelto este lunes una de las grandes incógnitas de la polémica generada en torno a los fallos ... de comunicación en el protocolo de cribados de cáncer de mama: Málaga aglutina a un total de 157 afectadas del total de 2.317 existentes en Andalucía, un dato que confirma que esta es la segunda provincia con mayor número de mujeres con necesidad de realizarse pruebas complementarias muy lejos de Sevilla, que agrupa a 2.051. El resto de Andalucía quedaría así: 80 casos de Cádiz, 14 de Granada, diez de Almería, cinco en Huelva y otras cinco en Jaén. Almería es la única provincia sin perjudicadas.

La Junta ya había apuntado, poco después de que se conociesen los casos, que Sevilla, Málaga y Cádiz eran las provincias en las que se iba a extremar la vigilancia sobre el colectivo de mujeres con cribados cuyas pruebas han sido no concluyentes, dado que, efectivamente, estos territorios son los que aglutinaban la mayor bolsa de Andalucía, aunque sólo se precisó la cifra de la provincia hispalense. «Son mujeres que se han hecho un cribado y tienen un resultado no concluyente», han insistido las fuentes consultadas en su día.

El titular de la cartera, Antonio Sanz, ha presidido este lunes la segunda reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, en la que se ha informado de que ya se le han realizado las pruebas indicadas a 2.100 de las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3 (prácticamente benignos), a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica. Quedan, por tanto, 217 mujeres pendientes de prueba.

Compromiso

La Junta se comprometió a llamar a todas las afectadas y a realizarles las correspondientes pruebas, ya sea mamografía o ecografía, antes del 30 de noviembre y ha cambiado el protocolo con el fin de incluir el aviso sistemático en todos y cada uno de los casos, ya sean negativos, positivos o inciertos. De esta manera, todas las mamografías del Virgen del Rocío de Sevilla, principal hospital afectado, estarán realizadas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes, como anunció Sanz.

Asimismo, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designados referentes hospitalarios del programa (otros 32) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía. El objetivo de esta iniciativa es disponer de un modelo «operativo más transparente, homogéneo y eficaz, que garantice una coordinación fluida entre los distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones». Se busca, sobre todo, la resolución ágil de incidencias.

En este sentido, se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicas con las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán, lo que permite un abordaje integral en el que se tendrán en cuenta las visiones de la atención primaria, así como los factores de gestión poblacional, lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. Así se facilita, dice la Junta, el análisis global y coherente del programa

Tres líneas de trabajo

Además, a partir del análisis inicial se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y la mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo para las Unidades de Mama de los diferentes hospitales. «Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales», indica la Junta.

La comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.