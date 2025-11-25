Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

Tal y como estaba previsto, el paso de un frente ha dejado acumulados de lluvia reseñables en el interior de la provincia, que están ayudando ... a mejorar las reservas en los embalses, después de los aguaceros de la semana anterior. En Málaga, la Serranía de Ronda ha sido el área más beneficiada por los aguaceros, que también han dejado un buen riego en el interior de la Axarquía y Antequera.

Los datos recopilados por José Luis Escudero, divulgador meteorológico y responsable del blog Tormentas y Rayos, de fuentes públicas (Aemet y la red Hidrosur de la Junta) y de redes de aficionados a la meteorología (Meteoclimatic y Wunderground), permiten hacer una radiografía de lo que ha caído desde la noche del lunes hasta primeras horas de este martes.

Lo más destacado ha estado en Algatocín, donde se han llegado a acumular hasta 15 litros por metro cuadrado. Le siguen Cañete la real, Villanueva del Rosario y Villanueva de Tapia, con 12. Cortes de la Frontera y Villanueva del Trabuco, con 10; Alfarnatejo y Archidona (9); el Genal (8) y muchos otros municipios en el entorno de los 5 l/m2.

Mejoría en los embalses

Los aguaceros también han alcanzado a los principales embalses de la provincia, y a esta hora todos ganas enteros respecto a la semana anterior, aunque de forma leve, con un hectómetro cúbico más a nivel global.

Destacan La Concepción, que mejora a pesar del fuerte consumo de la Costa del Sol (0,3 Hm3), así como el Guadalteba, el Conde de Guadalhorce y La Viñuela, casi en la misma proporción. En general, todas las presas suben ganan agua almacenada.

En total, las reservas hídricas de este tipo suman a día de hoy 278 hectómetros cúbicos, lo que supone 100 más que hace un año (al 46% de la capacidad conjunta). Entre estos, destacan por su elevado nivel de llenado La Concepción, al 63%; y Guadalteba (al 51%).

El Centro Meteorológico de Aemet ya no prevé nuevos episodios húmedos en lo que resta de semana en Málaga. Además, como nota destacada, el poniente hará que los termómetros suban levemente, y se esperan máximas en torno a 20 grados prácticamente todos los días hasta el domingo.