Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado del embalse de La Concepción, que abastece a la Costa del Sol. JOSELE

Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

La Serranía de Ronda ha sido el área más beneficiada por los aguaceros, que también han dejado un buen riego en la Axarquía y Antequera

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Tal y como estaba previsto, el paso de un frente ha dejado acumulados de lluvia reseñables en el interior de la provincia, que están ayudando ... a mejorar las reservas en los embalses, después de los aguaceros de la semana anterior. En Málaga, la Serranía de Ronda ha sido el área más beneficiada por los aguaceros, que también han dejado un buen riego en el interior de la Axarquía y Antequera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  6. 6 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  7. 7

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  8. 8 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga