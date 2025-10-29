La lluvia afecta a 50 trenes en Andalucía, entre ellos varios con destino Málaga

Renfe ha irrumpido el servicio ferroviario en Andalucía occidental debido a la acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria, provocada por el temporal de lluvias ... que afecta a la comunidad. Como consecuencia de esta situación, la incidencia afecta a ocho servicios comerciales de Larga Distancia y a 40 trenes de Media Distancia, además queda suspendida la circulación de todo el núcleo de cercanías de Sevilla que han tenido que ser suspendidos temporalmente por motivos de seguridad.

En concreto, Renfe ha informado en un comunicado que la circulación está interrumpida en los servicios de Media Distancia que salen de Sevilla con destino a Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, así como aquellos que parten desde Huelva hacia Jabugo. Asimismo, los trenes de Larga Distancia con destino a Cádiz y Huelva concluyen su recorrido en Sevilla.

Renfe ha señalado que mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal, en coordinación con Adif y con las autoridades meteorológicas y de protección civil, con el objetivo de restablecer el servicio «tan pronto como sea posible y siempre en condiciones de seguridad».