El PP lleva a Diputación la propuesta para la liberalización del peaje de la AP-7 Los socialistas afean al ejecutivo de Salado que votaran en contra en 2017 a una propuesta para abrir la autopista en caso de accidente IVÁN GELIBTER Martes, 15 octubre 2019, 13:04

La movilidad dentro de la provincia lleva tiempo siendo uno de los ejes centrales del debate político. Ahora es el PP en la Diputación de Málaga el que ha abierto un nuevo melón, ya que esta misma mañana han presentado una moción urgente para instar al Gobierno central a la liberalización de la autopista AP-7; o lo que es lo mismo, retirar el peaje de la conexión entre Fuengirola y Estepona. Esta propuesta -avanzada por el propio Salado hace unos días en una entrevista en el programa 'La Alameda'- ha de ser refrendada y ejecutada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero sí supone poner sobre la mesa la postura oficial de los populares a este respecto.

Además de la propia liberalización, la moción presentada por los populares contiene dos puntos más directamente relacionados con la AP-7. El primero es instar también al Ministerio de Fomento a adoptar de forma inmediata medidas para «reducir la accidentalidad» en la A-7 y para fomentar el uso del transporte público. Asimismo, exigen aprobar antes del próximo verano de 2020, «como se hizo en 2018 en Cataluña y la Comunidad Valenciana», bonificaciones para fomentar el uso de la autopista de la Costa del Sol por parte de vehículos pesados, así como articular exenciones de pago para los vehículos ligeros que hagan desplazamientos de ida y vuelta diarios y entre los mismos puntos.

Durante la presentación de la propuesta, el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Oblaré, ha insistido en que solo el Cercanías de la Costa del Sol, «incompleto puesto que sólo une Málaga con Fuengirola y no con Mijas Costa, Marbella y Estepona», plantea una alternativa de transporte público potente en la zona, y aunque su capacidad de crecimiento y frecuencias está limitada, se encuentra entre las líneas de Cercanías más rentables y utilizadas de España, con más de 11 millones de usuarios al año, lo que sitúa Málaga como el cuarto núcleo de Cercanías de Renfe en el país. Además, y como ya publicara SUR durante la semana pasada, dicha línea carece de horario nocturno y no entra en los planes de la operadora ampliarlo.

Oblaré ha señalado, por tanto, que el transporte por carretera es la opción utilizada de forma masiva tanto por los habitantes como por los turistas que llegan a la Costa del Sol, a pesar de que sólo existen dos alternativas de alta capacidad: la A-7, antigua N-340, que discurre en su práctica totalidad por zonas urbanas, y la autopista de peaje AP-7, conocida como Autopista de la Costa del Sol, que une Málaga con Guadiaro.

Donde no ha caído bien esta propuesta es en el PSOE. El portavoz en el ente supramunicipal y exalcalde de Marbella, José Bernal, ha criticado que la moción sea un «disparo al aire por la vergüenza de los presupuestos andaluces», sobre los que ha manifestado que «olvidan» a la provincia. «Como no puede defenderlos propone esto para que miremos para otro lado», ha afirmado. Bernal ha relatado que en 2017 y como primer edil de Marbella exigió la apertura de la autopista tras el colapso de la A-7 por un accidente. «Es lo que dice la ley, pero no se cumplió», ha denunciado.

Tras ello, los socialistas presentaron una moción exigiendo al Ministerio que abriera en caso de una incidencia como aquella. La propuesta entonces salió adelante, aunque con los votos en contra del PP. «Frente a la caradura de aquellos que antes lo rechazaban y ahora les interesa aprobarlo estará la responsabilidad del PSOE», ha defendido Bernal, que ha anunciado que presentarán una enmienda pidiendo lo mismo a lo que ya dio luz verde el pleno en 2017.