JYSK estrena tienda en Mijas con descuentos de hasta el 75%
Es el octavo local de la compañía escandinava en la provincia de Málaga
Málaga
Viernes, 31 de octubre 2025, 14:28
La firma escandinava JYSK aumenta su presencia en Málaga. La empresa ha inaugurado una tienda en La Loma, en Mijas, que supone la número ocho ... de la compañía en la provincia.
Para celebrar la apertura, anuncian que ofrecerán descuentos de hasta el 75% en más de 2.000 artículos hasta el próximo 5 de noviembre. con éxito su nueva tienda en La Loma, Mijas, con descuentos de hasta el 75%.
JYSK ofrece artículos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo. Cuenta con más de 3.500 tiendas físicas y tiendas online en 50 países, entre ellos España, donde cuenta con 173 puntos de vengta. Su fundador es Lars Larsen, que abrió la primera tienda en Dinamarca en 1979. En España la cadena aterrizó en Cartagena en el año 2009, y cuenta actualmente con 173 tiendas en todo el territorio nacional, tres de ellas en Málaga capital.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión