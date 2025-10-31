JYSK estrena tienda en Mijas con descuentos de hasta el 75%

La firma escandinava JYSK aumenta su presencia en Málaga. La empresa ha inaugurado una tienda en La Loma, en Mijas, que supone la número ocho ... de la compañía en la provincia.

Para celebrar la apertura, anuncian que ofrecerán descuentos de hasta el 75% en más de 2.000 artículos hasta el próximo 5 de noviembre. con éxito su nueva tienda en La Loma, Mijas, con descuentos de hasta el 75%.

JYSK ofrece artículos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo. Cuenta con más de 3.500 tiendas físicas y tiendas online en 50 países, entre ellos España, donde cuenta con 173 puntos de vengta. Su fundador es Lars Larsen, que abrió la primera tienda en Dinamarca en 1979. En España la cadena aterrizó en Cartagena en el año 2009, y cuenta actualmente con 173 tiendas en todo el territorio nacional, tres de ellas en Málaga capital.