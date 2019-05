La Junta trabaja en un decreto ley que facilite a las casas irregulares acceder a los servicios básicos La consejera Marifrán Carazo / SUR Marifrán Carazo ha explicado que es una medida transitoria mientras se aprueba la nueva Ley de Urbanismo y ha dicho que el gobierno andaluz no va a «mirar para otro lado» AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 29 mayo 2019, 21:44

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento andaluz la aprobación inmediata de una instrucción que posibilitará que más viviendas irregulares accedan a los servicios básicos. Asimismo ha señalado que en paralelo se ultima un decreto ley que, a la espera de la nueva Ley de Urbanismo, será el instrumento que permitirá resolver los problemas de muchas de estas construcciones y que será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

Marifrán Carazo ha explicado que la aprobación de este decreto ley conlleva la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, «adelgazando, simplificando y unificando la normativa en esta materia». Además, ha anunciado que esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, «haciendo efectivo lo que hoy recoge la norma al aplicar un nuevo criterio y decisión política». «Se trata de permitir el reconocimiento AFO sin tantas cortapisas e impedimentos», ha añadido.

En cuanto a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera ha indicado que la solución es «más compleja», puesto que «la normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbana, PGOU, un proceso complejo, lento, y que en numerosos casos ha acabado en PGOU suspendidos o anulados por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una mera instrucción, es necesario cambiar la actual normativa», ha dicho. En este sentido, ha informado de que el nuevo Gobierno andaluz tiene previsto la aprobación de un decreto ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa anterior (dos leyes y dos decretos) que, además de refundir normas, solucionará el problema de muchos de estos asentamientos.

Con este decreto ley, según la consejera, se permitirá que pueda ser declarado el AFO en viviendas irregulares situadas en los asentamientos, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos. En segundo lugar, se prevé resolver el problema de cada asentamiento sin que se tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará a través de planes especiales autónomos no dependientes de esos planes generales. Para Carazo, se trata «de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía», de ahí que haya afirmado que «eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales».

Además, en esas zonas se adoptarán «medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones», según Carazo, que ha dicho que la Consejería controlará y evitará que se produzcan nuevas actuaciones irregulares. «Por ello, vamos a priorizar la actuación inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad en materia de disciplina urbanística».

La consejera ha declarado que «los gobiernos anteriores han mirado para otro lado, pero este nuevo Ejecutivo, al contrario que los anteriores, tiene las ideas muy claras y sobre todo una firme y decidida voluntad de arreglar la situación. No vamos a mirar para otro lado», ha asegurado la titular de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.