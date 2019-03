La Junta remite al Pacto del Agua las actuaciones para resolver el déficit hídrico del tropical Fernández Tapia. Corredera, Crespo, Guillén, Navarro y Jiménez / A. P. Agricultura entrega 1,6 millones de euros en ayudas a tres empresas agroalimentarias de Málaga correspondientes al periodo de 2015-16 AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 28 marzo 2019, 15:44

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sigue sin poner fechas a los proyectos para resolver el déficit hídrico que sufren sectores agrícolas de la provincia como el tropical, aún cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, se comprometió con los productores de aguacates y mangos de la Axarquía durante la campaña electoral a acometer una actuación inmediata para trasvasar agua desde la Costa del Sol occidental a la oriental con el fin de poder incrementar tales cultivos.

Para la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el problema es que hasta ahora, en referencia a los anteriores gobiernos socialistas en la comunidad, no ha habido una política integral del agua que tenga en cuenta a todos los sectores y que una a los territorios. «Por ello el presidente andaluz piensa que hay que ir a un Pacto del Agua que deje atrás las luchas políticas y que permita que los territorios se sientan unidos por un bien común, como el agua, que es un tema de Estado. Nuestra directriz principal es elaborar un Pacto de Agua y a partir de ahí sentarnos con los sectores», ha manifestado Crespo.

Sin entrar a apuntar qué posibles actuaciones se llevarán a cabo en la provincia a corto, medio o largo plazo, la consejera se ha limitado decir que se está actuando en materia de depuración, recordando el anuncio realizado por el propio presidente andaluz la pasada semana sobre la EDAR Norte o Metropolitana, que empezará a construirse a principios de 2020.

No obstante, Crespo ha declarado en que se está empezando a trabajar en el Pacto del Agua aún cuando está por ver el resultado de las elecciones del 28 de Abril, «porque hay muchas competencias en temas hídricos que son del Estado y que hay que poner encima de la mesa». En este sentido, ha asegurado que la postura de la Junta será la lealtad institucional para trabajar el tema de agua, «que es de vital importancia para Andalucía. Tenemos que ser capaces de demostrar que esto es un tema que hay que tratar de manera integral, con dialogo e implicación».

La consejera ha manifestado que está convencida de que el primer paso de las formaciones políticas en relación al Pacto del Agua será positivo, «porque si no es así, los propios usuarios del agua le van a empujar a que sea así. No es una cuestión con la que podamos jugar».

Sobre la falta de lluvias durante este invierno en Andalucía, Crespo ha manifestado que las reservas en los embalses garantizan los regadíos y el abastecimiento, por lo que de momento no se plantea la posibilidad de un Decreto de Sequía. «Habrá que ver qué pasa y pedir que llueva», ha manifestado la consejera.

La titular de la Consejería de Agricultura visitó ayer la capital para hacer entrega de 1,6 millones de euros en ayudas a tres empresas agroalimentaria de la provincia correspondientes a 2015-2016. Los beneficiarios de las ayudas son Frumaco, que se dedica a la elaboración de productos procesados de aguacate, por importe de 812.075 euros; Industrias Cárnicas de Benaoján, por valor de 621.405 euros, y Román y Martos (185.257). Según Crespo, estas ayudas forman parte de los 134 millones aflorados por el nuevo gobierno andaluz dentro de la nueva política de reducir al máximo los trámites burocráticos. Crespo ha aprovechado su visita a la capital para asistir también al II Congreso Agroalimentario de la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, que ha tenido lugar en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea.