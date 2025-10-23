Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Responsables de la Junta en la zona del Perchel en la que se han recuperado VPO 'okupadas'. SUR

La Junta recupera medio centenar de VPO ocupadas ilegalmente cada año en la provincia de Málaga

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación ha logrado poner a disposición de nuevos inquilinos un total de 288 pisos sociales en los últimos años

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:18

La Junta de Andalucía recupera cada año en la provincia medio centenar de viviendas sociales ocupadas por personas que lo hacen de forma ilegal o ... para llevar a cabo actividades delictivas. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, informó ayer que, desde que el PP llegó al gobierno de la Junta en 2019, se han recuperado 288 viviendas protegidas ocupadas de manera ilegal en la provincia para ponerlas a disposición de familias que las necesitan.

