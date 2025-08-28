La Junta pide precaución mientras se mantiene el periodo de alto riesgo de incendios en Málaga

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha pedido precaución mientras se mantiene el periodo de alto riesgo de incendios.

Así, ... durante su visita al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la presa de El Limonero, ha informado que desde principios de año se han producido en la provincia 66 incendios forestales, de los cuales 54 han quedado en conatos.

«Es decir, el 81,82% de los fuegos no han llegado a convertirse en verdaderos incendios forestales y eso ha sido posible gracias a los profesionales que conforman el dispositivo del Plan Infoca, que cada año está más profesionalizado y cuenta con mayores medios materiales y humanos», ha añadido.

Sin embargo, Navarro ha recordado que el periodo de alto riesgo aún no ha finalizado (termina el 15 de octubre) y que, por lo tanto, la provincia permanece en máximo nivel de alerta «porque la batalla contra el fuego no la damos por ganada».

En esta línea la delegada ha vuelto a apelar a la responsabilidad y a la prudencia del conjunto de la ciudadanía para evitar cualquier práctica que pueda poner en riesgo el medio natural, al mismo tiempo que ha querido poner en valor la colaboración y cooperación que existe por parte del resto de administraciones como los ayuntamientos que también tienen una gran responsabilidad en este periodo.

«Estamos en unos meses donde se celebran fiestas y ferias en nuestros pueblos donde suele ser habitual el uso de espectáculos pirotécnicos y fuegos artificiales como parte de la celebración de esos días» ha continuado Navarro para incidir «que estas prácticas entrañan también un riesgo importante de producir incendios forestales, especialmente cuando las condiciones climatológicas pueden llevar a que se propaguen las llamas con consecuencia mucho mayores».

Por ello, ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de los municipios malagueños la máximo colaboración para atender las autorizaciones de este tipo de prácticas, las cuales son emitidas por el Servicio de Protección Civil y del dispositivo Infoca.

«En muchos casos no se autoriza y en otros se autorizo condicionándolo a la meteorología y lo que hace una semana se pudo autorizar, quizás hoy se aconseje y se indique que no lo está. Por ello es importante que las administraciones locales atiendan esos mensajes para evitar consecuencias negativas», ha concluido.