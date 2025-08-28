Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Junta pide precaución mientras se mantiene el periodo de alto riesgo de incendios en Málaga

En la provincia malagueña se han producido 66 incendios en lo que va de año, de los cuales 54 han quedado en conatos

E. Press

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:55

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha pedido precaución mientras se mantiene el periodo de alto riesgo de incendios.

Así, ... durante su visita al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la presa de El Limonero, ha informado que desde principios de año se han producido en la provincia 66 incendios forestales, de los cuales 54 han quedado en conatos.

