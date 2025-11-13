Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El delegado de Educación de la Junta en Málaga, Miguel Briones, presentando las actuaciones en centros escolares. SUR

La Junta invierte cerca de 12 millones para mejorar la climatización de los centros educativos

Un total de seis infraestructuras se incorporan al plan de bioclimatización y 546 reciben fondos del programa

SUR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

La Junta de Andalucía está emprendiendo durante el presente curso la mejora de las condiciones térmicas de los centros educativos de la provincia de Málaga ... gracias a una inversión de 11,89 millones de euros. Por un lado, lo hace mediante la ampliación del plan de Bioclimatización en seis centros de severidad térmica 3, ubicados en Algatocín, Benamocarra, Campillos, Cortes de la Frontera, Humilladero y Pizarra, lo que supone una inversión total de 2,55 millones. Por otro lado, con la aportación de 9,34 millones de euros correspondientes al plan 'Mejora tu centro', del que se benefician 546 centros educativos de 86 municipios malagueños, que pueden gestionar de manera directa los fondos recibidos.

