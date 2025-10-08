Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada de un edificio con numerosos pisos de alquiler vacacional en Málaga. Ñitos Salas / Archivo

La Junta impulsa en Málaga un sistema que impide registrar pisos turísticos en municipios con limitaciones urbanísticas

Por el momento, la medida quedará implementada también en las ciudades de Cádiz, Sevilla y El Puerto de Santa María, a la espera de la incorporación de más localidades

EP

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:28

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía pone en marcha esta semana un mecanismo para impedir la inscripción de viviendas ... de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) ubicadas en municipios en los que ya existan limitaciones urbanísticas. Por el momento, la medida quedará implementada en las ciudades de Cádiz, Málaga, Sevilla y El Puerto de Santa María, a la espera de la incorporación de más municipios.

